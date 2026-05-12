Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių premjerė atleido Jukną

„Premjerė priėmė sprendimą nutraukti V. Juknos veiklą ministrės pirmininkės visuomeninio konsultanto pareigose. Šių pareigų jis nebevykdys, kol nebus išsiaiškintos žurnalistiniame tyrime paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės“, – BNS perduotame komentare teigė premjerės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„15min“ duomenimis, buvusio Darbo partijos nario, dabar socialdemokrato V. Juknos įstaiga „Mokslinės paslaugos“ šiuo metu įgyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus. Jų geografija apima 51 šalies savivaldybę.
Viename projekte, skirtame tvarios gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės kompetencijoms lavinti, numatyta suteikti 1155 pažymėjimus ūkininkams ir surengti 77 mokymus. Kitame, apimančiame tvarią gyvulininkystę ir augalų apsaugą, įsipareigota surengti 130 mokymų ir suteikti 1980 pažymėjimų. Už mokymus įstaigai suplanuota skirti 298 tūkst. 935 eurus.
Panašius mokymus rengia ir VDU Žemės ūkio akademija, kur V. Jukna dirba kancleriu.
Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienuose mokymuose, per kelis mėnesius „15min“ patikrino trylika tokių mokymų ir klausytojų neužfiksavo nė karto.
Žurnalistams paskambinus į devynias įstaigas, kurių salės nuomotos mokymams praėjusį rudenį, daugelio įstaigų darbuotojų atsakymai buvo labai panašūs – į mokymus, į kuriuos registruojamasi iš anksto, niekas nesusirenka.
V. Jukna neatsakė į „15min“ klausimus apie jo valdomą viešąją įstaigą bei tuščias mokymų sales.
Už mokymų tikrinimą atsakinga Nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų nepastebėjo. Tačiau jos specialistai patikrą atliko tik nuotoliu ir apie ją pranešdavo iš anksto.
Žurnalistams papasakojus situaciją, bet neįvardijus konkrečių mokymų datų, agentūros Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir paramos departamento direktorė Genovaitė Beniulienė pabrėžė, kad jeigu įtarimai pasitvirtintų, tai galėtų būti „paramos sąlygų pažeidimas ir už tai, tikėtina, turėtų būti taikomos sankcijos“.
VDU nušalino V. Jukną ir sudarė tyrimo komisiją
VDU dėl galimų pažeidimų sudarė komisiją ir nušalino V. Jukną nuo VDU Žemės ūkio akademijos, kuri irgi rengia minėtus mokymus, kanclerio pareigų.
„Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie galimus pažeidimus vykdant mokymus VDU Žemės ūkio akademijoje, VDU rektorė Ineta Dabašinskienė sudarė komisiją paviešintoms aplinkybėms ištirti“, – teigiama universiteto pranešime.
„Atsižvelgiant į komisijos tyrimo rezultatus, bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų VDU Žemės ūkio akademijos kanclerio atžvilgiu. Kol yra vykdomas tyrimas, V. Jukna yra nušalinamas nuo kanclerio pareigų“ , – nurodoma pranešime.
Savo ruožtu universiteto rektorė I. Dabašinskienė pabrėžia netoleruojanti nesąžiningos veiklos.
„Noriu aiškiai pabrėžti, kad netoleruosiu jokios nesąžiningos ir neetiškos veiklos. Aukščiausi skaidrumo, sąžiningumo, atsakomybės ir akademinės etikos standartai yra neatsiejama VDU dalis“, – cituojama VDU rektorė.
Informaciją STT perdavė vertinti prokurorams
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) informaciją dėl V. Juknos perdavė įvertinti prokuratūrai.
„STT, atsižvelgdama į tai, kad šioje informacijoje gali būti ES finansiniams interesams kenkiančių nusikalstamų veikų požymių (...) perdavė informaciją Generalinei prokuratūrai susipažinti ir spręsti, ar informacija patenka į Europos prokuratūros kompetencijos sritį“, – BNS antradienį nurodė tarnybos atstovė Renata Keblienė.
ŽŪM stabdo paramą, pradeda tyrimą
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pranešė stabdanti paramą mokymų organizatoriams ir pradeda tyrimą.
Kaip pranešė ministerija, žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai – stabdomi.
„Šiandien (antradienį - BNS) pasirašiau įsakymą dėl komisijos sudarymo, kuri nedelsiant pradės visapusišką tyrimą. Kol bus išsiaiškintos visos aplinkybės, bet koks paramos mokėjimas minėtoms įstaigoms yra stabdomas“, – pranešime sakė A. Palionis.
Anot jo, nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus perduota teisėsaugai ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
Teigiama, kad institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje.
Ministerija pabrėžia, kad lėšos, skirtos žemdirbių kompetencijai kelti, privalo būti naudojamos tikslingai.
„Mes negalime leisti, kad pavieniai neskaidraus verslo interesai mestų šešėlį visai žemės ūkio sektoriaus paramos sistemai ir sąžiningai dirbančioms mokslo bei mokymo įstaigoms. Taisykles jau esame sugriežtinę – nuo šių metų projektų vykdytojai privalo fotografuoti dalyvius ir filmuoti visą mokymo procesą, kas užtikrins galimybę vykdyti stebėseną ir faktinio mokymų vykdymo patikrą“, – teigė ministras.
Daugiau informacijos apie tyrimo eigą ministerija žada pateikti artimiausiu metu, kai komisija pateiks pirminę išvadą.
