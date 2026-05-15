Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galbūt apgaulingos apskaitos Dainiaus Žalimo vadovautoje įstaigoje

Kaip penktadienį pranešė prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir „Nemuno aušros“ pirmininko, Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo 2021–2025 metais.
Ikiteisminį tyrimą atliks Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų tyrimų valdyba, tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentas.
R. Žemaitaitis pastarąją savaitę savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbė kelis įrašus, kuriuose kėlė klausimus dėl „Teisės ir demokratijos centro“ lėšų panaudojimo teikiant teisinę pagalbą nuo žmogaus teisių pažeidimų nukentėjusiems baltarusiams.
Pasak „aušriečių“ lyderio, per trejus metus įstaiga gavo apie 246 tūkst. eurų paramos, o tiesiogiai D. Žalimui išmokėta per 30 tūkst. eurų, tačiau metinės veiklos ataskaitose informacija apie šių lėšų panaudojimą ir rezultatus „praktiškai neatsispindi“.
„Pajamos vienoje dokumento dalyje dingsta, o kitoje vėl atsiranda. Tai ne aplaidumas, o pasirinkimas“, – tvirtino R. Žemaitaitis.
Registrų centro duomenimis, „Teisės ir demokratijos centras“ veiklą pradėjo 2021-ųjų liepą, įstaiga 2025-ųjų lapkritį buvo likviduota juridinio asmens organų sprendimu. Centro steigėjas buvo Vilniuje veikiantis Europos humanitarinis universitetas.
R. Žemaitaitis kelia versiją, kad įstaiga buvo likviduota siekiant užkirsti galimybę paprastai patikrinti, kam per trejus metus buvo panaudota 246 tūkst. eurų.
Lėšų panaudojimo skaidrumu taip pat dvejoja baltarusių opozicijos veikėjas, buvęs Baltarusijos ambasadorius JAV Valerijus Cepkala ir opozicijos aktyvistas Dmitrijus Bolkunecas.
Jų Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai adresuotame gegužės 12-osios laiške teigiama, kad pranešimai apie maždaug 200 tūkst. eurų, susijusių su D. Žalimo veikla, panaudojimą „kelia rimtų klausimų dėl skaidrumo, atskaitomybės ir tarptautinės paramos lėšų panaudojimo“.
D. Žalimas teigia nepadaręs nieko nusikalstamo
D. Žalimas teigia esą įsitikinęs, kad tyrimas nenustatys nieko nusikalstamo bei svarsto kreiptis į teisėsaugą dėl šmeižto.
„Esu 100 proc. įsitikinęs, kad nebus rasta jokių nusikalstamų veikų, kadangi buhalterinė apskaita vesta visiškai taisyklingai, jokie fondo donorai neturėjo jokių priekaištų ir aš atkreipiu dėmesį dar kartą: šiaip iš esmės aš buvau kaltinamas lėšų švaistymu, tai, matyt, čia tik norima patikrinti buhalterinius dokumentus ir tiek. Kurie, beje, ne pas mane, pabrėžiu – o pas fondo steigėją“, – BNS penktadienį teigė D. Žalimas.
Europarlamentaras taip pat pabrėžė, kad teisėsauga su juo dar nebendravo, apie pradėtą tyrimą jis sužinojo iš žiniasklaidos.
„Tai irgi, matyt, rodo, kad nėra reikalo su manimi net ir susisiekti, ir bus atliktas elementarus buhalterinės apskaitos patikrinimas ir tiek“, – sakė jis.
D. Žalimas taip pat nurodė neketinantis trauktis iš Europos Parlamento (EP) ir akcentavo, jog į teisėsaugą kreipėsi jo politiniai oponentai, dėl kurių galimo šmeižto jis svarsto gintis teisinėmis priemonėmis.
„Kai tam tikri politikai šiaip iš esmės imdamiesi keršto už mano aktyvią veiklą parašo prašymą prokuratūrai, kuris akivaizdžiai paremtas niekuo nepagrįstomis prielaidomis, nes vien pats faktas, kad tam tikras centras gavo paramą, dar savaime tikrai nereiškia ir niekaip negali reikšti, kad ta parama kažkaip ne taip buvo panaudota“, – teigė jis.
„Nėra dėl ko tada (...) priimti kokio nors sprendimo dėl politinės ateities. Čia kaip tik labai gera proga bus įrodyti, kad visi šitie kaltinimai neturi jokio pagrindo ir aš manau, kad galiausiai baigsime tuo, kad tie oponentai turės atsakyti teisine tvarka ten, kur jiems priklauso“, – aiškino politikas.
D. Žalimas pabrėžė, kad šiuo metu „vykdoma sąmoninga šmeižto ir dezinformacijos kampanija“ jo atžvilgiu.
Politikas 2024 metais į EP išrinktas pagal Laisvės partijos sąrašą.
