Prezidentas: politinė pono Palucko reputacija yra žlugusi

„Kalbėkime faktais. Politinė pono Palucko reputacija yra žlugusi dėl to, kad kilo labai daug abejonių dėl jo veiklos praeityje ir, kas blogiausia, veiklos tuo metu, kai jis jau rengėsi tapti premjeru“, – žurnalistams Akmenėje teigė G. Nausėda.
Tačiau, tęsė šalies vadovas, atsakyti, ar yra pagrindas socialdemokratui inicijuoti apkaltą, pasakyti kol kas dar anksti.
„Teisinis vertinimas nėra pasibaigęs. Tiek Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), tiek Finansinių nusikaltimų tarnybos (FNTT) tyrimai nėra pasibaigę todėl daryti teisines išvadas, kurios suponuotų realų pagrindą apkaltai, tiesiog yra per anksti. Jeigu tie vertinimai bus padaryti, jie bus pateikti ir jie bus neigiami pono Palucko atžvilgiu, tada ir bus galima daryti ir tokio pobūdžio išvadas. Išvadas dėl apkaltos“, – sakė prezidentas.
Savo ruožtu Seimo opozicijai inicijuojant apkaltą pats G. Paluckas sako, kad šis procesas jam nekelia nerimo. Parlamentaras tokius oponentų žingsnius vadina politiniu žaidimu.
Kaip skelbta anksčiau, Seimo opozicija reikalauja į ketvirtadienį planuojamo plenarinio parlamento posėdžio darbotvarkę privalomai įtraukti klausimą dėl ekspremjero G. Palucko apkaltos. Raštą, adresuotą Seimo pirmininkui, pasirašė 47 opozicinėms konservatorių, liberalų bei „Vardan Lietuvos“ frakcijoms priklausantys politikai.
Pastaroji iniciatyva gimė po antradienio rytą vykusio Seimo seniūnų sueigos posėdžio, kurio metu valdančiųjų atstovai blokavo siūlymą įtraukti klausimą dėl socialdemokrato apkaltos į ketvirtadienį vyksiančio posėdžio darbotvarkę.
ELTA primena, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.
Naujausi komentarai