Prezidentas: priekaištus reikia išsakyti, o ne murmėti po nosimi

„Jeigu kažkas turi kažkokių priekaištų, turi juos konkrečiai išdėstyti, o ne murmėti kažką panosėje ir tada mes galime spręsti, ar tikrai ponas Budrys tinkamai ar mažiau tinkamai vykdo savo pareigas“, – lankydamasis Padvarionių pasienio užkardoje penktadienį žurnalistams sakė prezidentas.
„Man atrodo, kad čia daugiau yra politinio tokio triukšmo fono negu kad realiai konkrečių priekaištų“, – pridūrė jis.
Taip jis kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijai trečiadienį ministrą iškvietus į uždarą susitikimą. Politiniuose užkulisiuose socdemai pripažįsta, jog nėra patenkinti diplomatijos vadovo darbu.
Partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vertinimu, K. Budrys tęsia buvusios Vyriausybės politikos liniją.
Man atrodo, kad čia daugiau yra politinio tokio triukšmo fono negu kad realiai konkrečių priekaištų.
G. Nausėdos teigimu, užsienio reikalų ministras sėkmingai vykdo jam iškeltus uždavinius.
„Ponas Budrys vykdo Vyriausybės programą, vykdo tas gaires, kurias taip pat nustačiau jam aš, tiksliau Lietuvos Respublikos prezidentas, – kalbėjo šalies vadovas. – Tai yra principinga, nuosekli politika tiek remiant Ukrainą, tiek siekiant sankcijų Rusijos režimui, tiek bendradarbiaujant su mūsų transatlantiniais partneriais. Šią misiją jis vykdo sėkmingai.“
LSDP lyderis: pasigendu K. Budrio ryžto labiau atliepti socdemų politiką, bet lemputės nedega
LSDP lyderis M. Sinkevičius sako pasigendantis užsienio reikalų ministro K. Budrio ryžto labiau atliepti socdemų politiką, tačiau dėl to ministro ateitis poste šiuo metu nėra svarstoma.
„Kartais tos drąsos, pasiryžimo galbūt labiau atliepti socialdemokratus aš pasigendu, bet kad tai jau transformuotųsi į kažkokias raudonas lemputes ar rimtus pasvarstymus, ką su tuo daryti, kol kas manau, kad per anksti tas klausimas“, – „Lietuvos ryto“ televizijai penktadienį sakė M. Sinkevičius.
Turiu Kęstučiui Budriui klausimų, bet kažkokių super mega priekaištų ne.
„Turiu Kęstučiui Budriui klausimų, bet kažkokių super mega priekaištų ne“, – teigė LSDP pirmininkas, pažymėjęs pats susitikime fiziškai nedalyvavęs, bet girdėjęs iš partijos kolegų ir apie karštus pasisakymus, ir apie pagyras ministrui.
Pasak M. Sinkevičiaus, partija iš K. Budrio laukia rezultatų pagal Vyriausybės programoje įtvirtintus „tam tikrus požiūrius“.
„Rezultatai turi būti apčiuopiami, ne tik pasakant, kad kažkas vyksta, bet nieko apčiuopiamo rezultatų prasme nėra. Mes prašome tam tikro road mapo (plano – BNS), ar tai būtų santykiai su Kinija, jų atkūrimas, ar kiti klausimai“, – sakė LSDP lyderis.
Jis taip pat teigė viešumoje linkęs labiau pagirti, o kritiką išsakyti ir nemaloniais klausimais diskutuoti akis į akį.
„Mes reikalausime, kad tie įsipareigojimai ir visuomenei, ir Vyriausybės programoje įrašyti būtų įgyvendinti. Ir jeigu tai ves prie aštrumo ar kažkokios konfrontacijos, aš norėsiu, kad tai būtų daroma už uždarų durų be pašalinių ausų ir akių, o jei viskas klostysis pozityviai, tai mes tiesiog džiaugsimės už Lietuvos sėkmę“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Naujausi komentarai