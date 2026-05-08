Prezidentas ragino pirmininkavimą ES Tarybai išnaudoti Lietuvos matomumui didinti

Prezidentas akcentavo, kad pirmininkavimas ES Tarybai yra strateginė galimybė stiprinti Lietuvos matomumą ir įtaką formuojant Europos Sąjungos politiką, pranešė Prezidentūra.
G. Nausėda pabrėžė, kad ES Tarybai pirmininkaus visa Lietuva, tad labai svarbu įtraukti bendruomenes, savivaldybes, kultūros ir mokslo institucijas.
„Turime išnaudoti šią unikalią progą skleisti Europos Lietuvoje ir Lietuvos Europoje žinią, parodyti mūsų valstybės inovacijas, kultūrą, istoriją ir vertybines pozicijas“, – teigė jis.
Prezidentas pažymėjo, kad Lietuvos pirmininkavimas vyks sudėtingomis tarptautinėmis aplinkybėmis – tęsiantis Rusijos agresijai prieš Ukrainą, augant saugumo, energetikos ir ekonominiams iššūkiams.
Pasak jo, Lietuva, pirmininkaudama ES Tarybai, turės veikti kaip tarpininkė, gebanti užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimą bei tinkamai reaguoti į krizes.
„Šalies vadovas taip pat pabrėžė Lietuvos prioritetus pirmininkavimo laikotarpiu – ES saugumo ir gynybos stiprinimas, plėtra, ilgalaikė parama Ukrainai, konkurencingumo didinimas, vidaus saugumo ir socialinės darbotvarkės klausimai“, – nurodė Prezidentūra.
Planuojama, kad pirmininkavimo metu Lietuvoje vyks daugiau kaip 200 aukšto lygio renginių ir susitikimų, tarp jų – neformalus Europos Vadovų Tarybos susitikimas Vilniuje.
G. Nausėda padėkojo visiems prie pasirengimo prisidedantiems valstybės tarnautojams ir ekspertams už profesionalumą, atsakingą darbą ir kasdienes pastangas.
ES Tarybai Lietuva pirmininkaus 2027 metų pirmą pusmetį.
