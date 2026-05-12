Ruginienei – Nausėdos raginimas

„Jeigu tai iš tikrųjų yra tiesa, vertinu blogai. Tegul tyrimas atsako į visus klausimus. Aš manau, kad dabar laikas ir pačiai premjerei tiesiog atkreipti dėmesį į tai ir susipažinti su informacija iš arčiau. Ir jeigu tai yra tiesa, na, tai tikrai nepuošia Vyriausybės kanceliarijos ir dėl to turėtų būti priimti labai aiškūs sprendimai“, – žurnalistams antradienį kalbėjo šalies vadovas.
Tuo metu pati ministrė pirmininkė naujienų portalui teigė, kad situaciją turi vertinti teisėsauga.
„Tai tikrai ne mano turėtų būti vertinimas“, – kalbėjo socialdemokratė.
„15min“ duomenimis, buvusio Darbo partijos nario, dabar socialdemokrato V. Juknos įstaiga „Mokslinės paslaugos“ šiuo metu įgyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus. Jų geografija apima 51 šalies savivaldybę.
Viename projekte, skirtame tvarios gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės kompetencijoms lavinti, numatyta suteikti 1155 pažymėjimų ūkininkams ir surengti 77 mokymus. Kitame, apimančiame tvarią gyvulininkystę ir augalų apsaugą, įsipareigota surengti 130 mokymų ir suteikti 1980 pažymėjimų. Už mokymus įstaigai suplanuota skirti 298 tūkst. 935 eurus.
Panašius mokymus rengia ir VDU Žemės ūkio akademija, kur V. Jukna dirba kancleriu.
Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienuose mokymuose, per kelis mėnesius „15min“ patikrino trylika tokių mokymų ir klausytojų neužfiksavo nė karto.
Žurnalistams paskambinus į devynias įstaigas, kurių salės nuomotos mokymams praėjusį rudenį, daugelio įstaigų darbuotojų atsakymai buvo labai panašūs – į mokymus, į kuriuos registruojamasi iš anksto, niekas nesusirenka.
V. Jukna neatsakė į „15min“ klausimus apie jo valdomą viešąją įstaigą bei tuščias mokymų sales.
Už mokymų tikrinimą atsakinga Nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų nepastebėjo. Tačiau jos specialistai patikrą atliko tik nuotoliu ir apie ją pranešdavo iš anksto.
Žurnalistams papasakojus situaciją, bet neįvardijus konkrečių mokymų datų, agentūros Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir paramos departamento direktorė Genovaitė Beniulienė pabrėžė, kad jeigu įtarimai pasitvirtintų, tai galėtų būti „paramos sąlygų pažeidimas ir už tai, tikėtina, turėtų būti taikomos sankcijos“.
Prezidentas sako ir pats girdįs, jog dažnu atveju europinį finansavimą gaunančių mokymų kokybė „labai smarkiai šlubuoja“.
„Tiesiog jos yra daromos pro forma, tie, kurie teikia tas paslaugas, pasiima pinigus, rezultato už tuos pinigus nėra ir mes tiesiog iššvaistome, nenaudingai iššvaistome valstybės biudžeto lėšas. Reikia kovoti ir kovoti prieš šitokius reiškinius“, – sakė G. Nausėda.
Premjerė lauks V. Juknos paaiškinimų
Ministrė pirmininkė I. Ruginienė lauks savo visuomeninio konsultanto V. Juknos paaiškinimų.
„Po paskelbto tyrimo pono Juknos bus paprašyta pateikti paaiškinimus. Į tyrime keliamus klausimus pirmiausia turi atsakyti pats ponas Jukna, jo paaiškinimų taip pat lauks premjerės komanda. Jei yra indikacijų dėl galimų teisės pažeidimų, jas taip pat turi įvertinti kompetentingos teisėsaugos institucijos. Išsamesni vertinimai galės būti pateikti gavus pono Juknos paaiškinimus“, – BNS perduotame komentare teigė premjerės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Šiandien paviešintos tyrimo dėl Vigilijaus Juknos veiklos, nesusijusios su jo darbu Vyriausybėje, detalės yra naujos, nors šia tema žiniasklaida domėjosi ir anksčiau – pats dėl šios temos esu gavęs užklausą dar sausio mėnesį“, – teigė jis.
