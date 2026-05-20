Seimo nariai slėpėsi priedangoje

„Aš manau, kad labai gerai, jog žmonės ramiai reaguoja į susidariusią situaciją, yra patalpos, kur galima užeiti, kur saugiau, man atrodo, kad viskas teisingai“, – Seimo priedangoje BNS sakė parlamento vadovas.
Jis drauge su kitais Seimo nariais, kanceliarijos darbuotojais, parlamento svečiais, tarp jų buvo ir ministrų, maždaug pusvalandį praleido parlamento rūmuose esančioje priedangoje.
„Man atrodo, kad tokie veiksmai (pranešimai – BNS) žmonėms leidžia pasijusti saugiau ir nesukelti papildomų baimių“, – kalbėjo J. Olekas.
Jo teigimu, teisinga perspėti žmones ne tik apie įskrendančius objektus, bet ir fiksuojamas žymas, nes kitaip gali kilti panika arba pavojus sureagavus per vėlai.
Priedangoje taip pat buvęs „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sakė paskelbtą pavojų vertinantis kaip pratybas.
„Reikia padaryti vieną kitą šou, kad sukratytų Lietuvą, kad draugiškos šalies dronai skrenda. Kitas dalykas, norėčiau priminti, ką sausio ir vasario mėnesį sakiau – kad ne Kapčiamiesčio poligonas, ne katakombas kasti reikia, o reikia visais įmanomais būdais skirti finansavimą modernioms antidroninėms sistemoms“, – tvirtino „aušrietis“.
Jis kaltino buvusius konservatorių krašto apsaugos ministrus, kad dėl jų neveiklumo „šiandien turime tokią beviltišką situaciją“.
R. Žemaitaitis tvirtino, kad pranešus apie oro pavojų negalėjęs susisiekti su savo vaikais.
„Nė vienam vaikui neprisiskambinome, bet gal ir gerai, nes tam yra mokytojai, mokytojai yra atsakingi už vaikų priežiūrą ir saugumą. Jeigu kas nors būtų blogai, tėvai būtų informuoti. Šaunuoliai mokytojai, kad vaikams nedavė telefonų, o tai būtų žaidę, nežinotų, kaip yra. Aš esu už tai, kad mokyklose nebūtų telefonų“, – kalbėjo parlamentaras.
Jis prognozavo, kad pranešimų apie oro pavojų gali daugėti.
Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tvirtino, kad trečiadienį perspėjimo algoritmai suveikė „labai neblogai“.
„Mums pavyko vizualiai nustatyti droną, kaip jis skrido į Lietuvos teritoriją ir po to jo stebėjimą perėmė F-16 naikintuvas, kurį pilotuoja mūsų sąjungininkai rumunai, galbūt netgi tie patys rumunai, kuriems pavyko Estijoje. (...) Tai čia yra tas toks pozityvumas nuo praėjusių atvejų: mes bent jau jį pastebėjome“, – sakė jis.
L. Kasčiūno teigimu, ši situacija leido pasitikrinti, kaip viskas veikia ir „uždegė šiek tiek galvose tam tikrą atsparumo liepsną“.
Seimo kancleris Algirdas Stončaitis trečiadienį žurnalistams sakė, kad pirmą kartą parlamento rūmuose taip iki galo panaudotos priedangos, anksčiau vyko tik pratybos.
„Labai džiaugiuosi, kad laiku yra priimti sprendimai, šiandien priedangas turime praktiškai visiems absoliučiai darbuotojams, Seimo nariams ir esame paskaičiavę srautus visiems lankytojams, kurie galėtų tuo momentu būti Seimo rūmuose“, – tvirtino jis.
Pasak Seimo kanclerio, paskelbus oro pavojų, Seime lankėsi kelios moksleivių ekskursijos, maždaug 150 žmonių. Jie su mokytojais taip pat buvo evakuoti į priedangas.
„Labai džiaugiuosi, kad baigėme perspėjimo sistemų diegimą, patikrinimą ir šiandien anksti ryte jos buvo dar patikrintos, apie 6 valandą. Viskas suveikė, viskas tvarkingai“, – sakė A. Stončaitis.
Jo skaičiavimu, Seimo priedangose trečiadienį galėjo būti apie 400 žmonių.
Kaip informavo Nacionalinis krizių valdymo centras, pavojus trečiadienio rytą paskelbtas dėl radarų užfiksuotos atžymos, turinčios bepiločių orlaivių požymių.
Pirminiais duomenimis, atžyma užfiksuota netoli rytinės šalies sienos Baltarusijoje.
Kiek vėliau Vilniaus apskrities gyventojai sulaukė pranešimo, nurodančio eiti į priedangas.
