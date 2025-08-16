Šiaurės ir Baltijos šalys: patirtis rodo, kad Putinu pasitikėti negalima

Pareiškimą pasirašė Lietuvos prezidentas ir dar 7 valstybių vadovai.
Pareiškimas paskelbtas po penktadienį Aliaskoje vykusio jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Rusijos prezidentų susitikimo.
„Patirtis parodė, kad V. Putinu negalima pasitikėti. Galų gale, Rusijai tenka atsakomybė nutraukti jos vykdomus akivaizdžius tarptautinės teisės pažeidimus. Rusijos agresija ir imperialistinės ambicijos – esminės šio karo priežastys“, – Prezidentūros pranešime cituojami pareiškimo autoriai.
„Negali būti jokių apribojimų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ar jos bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Rusija neturi veto teisės Ukrainos kelyje į ES ir NATO“, – teigia NB8 lyderiai.
Jie ragina iš Rusijos nedelsiant paleisti iš okupuotų Ukrainos teritorijų pagrobtus vaikus, karo belaisvius ir sulaikytus civilius, o sprendimus del taikos priimti tik į derybas įtraukus Ukrainą.
„Negali būti sprendimų dėl Ukrainos be Ukrainos, kaip ir sprendimų dėl Europos nedalyvaujant Europos šalims“, – teigiama pareiškime.
Pasak NB8 šalių, teisingai ir ilgalaikei taikai taip pat būtinos paliaubos ir patikimos saugumo garantijos, visų pirma – konkretūs transatlantinių partnerių įsipareigojimai apsaugoti Ukrainą nuo bet kokios būsimos agresijos.
Šiaurės ir Baltijos šalys įsipareigoja toliau teikti ginkluotę Ukrainai, taip pat pačios ginkluotis, kad prisidėtų prie Europos gynybos ir Rusijos atgrasymo.
ELTA primena, kad D. Trumpas su V. Putinu Aliaskoje susitiko penktadienį. Susitikimas truko beveik tris valandas, bet apie jokius susitarimus dėl paliaubų ir taikos po to paskelbta nebuvo. Vėliau D. Trumpas aptarė susitikimą telefonu su V. Zelenskiu ir kitais Europos lyderiais. JAV prezidentas taip pat pareiškė, kad reikia siekti tikros taikos, o ne paliaubų.