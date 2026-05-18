Švedijos karalių priėmęs prezidentas: Lietuva suinteresuota bendradarbiauti gynybos srityje

„Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą išryškino viso Baltijos jūros regiono strateginę reikšmę. Švedijai kartu su Suomija tapus NATO nare, atsivėrė naujų galimybių mūsų šalims plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje. Lietuva ypač suinteresuota stiprinti gynybos pramonę kaip esminį ilgalaikio saugumo elementą“, – pasisakyme žiniasklaidai pirmadienį teigė G. Nausėda.
Jis džiaugėsi, kad Vilnius ir Stokholmas kartu remia Ukrainą, deda daug pastangų, kad sukurtų pagrindą tvariai taikai.
G. Nausėda taip pat pažymėjo, jog šiemet minimos 500-osios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikštienės Kotrynos Jogailaitės gimimo metinės, o ši itin prisidėjo prie bendros kultūrinės erdvės formavimosi Baltijos jūros regione.
Savo ruožtu karalius Karlas XVI Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra „viena iš artimiausių Švedijos draugių“, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse.
„Lietuva ir Švedija kartu gina laisvę, nepriklausomybę ir pagarbą tarptautinei teisei. Kaip NATO ir Europos Sąjungos narės, esame taikos ir stabilumo partnerės ir tvirtai remiame Ukrainą. Neseniai lankiausi Kyjive ir savo akimis mačiau, ką mūsų bendra parama reiškia Ukrainos žmonėms“, – pabrėžė karalius.
BNS skelbė, kad pirmadienį į Lietuvą atvykę Švedijos karalius ir karalienė susitiks su Lietuvos pirmąja pora, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje.
Pirmoji šalies pora bei Švedijos karališkoji šeima kartu apsilankys Ukrainos centre. Vėliau G. Nausėda su Švedijos karaliumi vyks į Valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose.
Tuo metu pirmoji ponia ir Švedijos karalienė aplankys naują „Addere Care“ slaugos ligoninę Vilniuje.
Tai jau ne pirmas Švedijos karališkosios poros vizitas Lietuvoje. Pirmasis karaliaus apsilankymas Lietuvoje buvo 1992 metais. Pastarąjį kartą lankėsi su oficialiu vizitu 2015 metais.
Gegužės pradžioje Švedijoje viešėjo G. Nausėda, vizito metu su karaliumi aptarė dvišalius istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą bei partnerystę Šiaurės bei Baltijos regione, saugumo situaciją.
