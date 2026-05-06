Traukinių avarijų aplinkybės – vyriausybinėje Nacionalinio saugumo komisijoje

Jame bus aptarta „Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritinei infrastruktūrai, BNS informavo ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai, o penktadienį Gudžiūnų stotyje – keli skaldą gabenę vagonai.
Kaip pirmadienį pranešė LTG, incidentų priežastis tiria grupės sudaryta komisija, be to, Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai.
LTG infrastruktūros bendrovės „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas antradienį teigė, kad prieš incidentą Gudžiūnuose ruože neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema, tuo metu Jiesioje – europinės geležinkelio vėžės linijoje – vis dar nėra signalizavimo sistemos.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sekmadienį sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau į visus klausimus atsakys „giluminiai“ LTG tyrimai. Jų išvadų ministerija tikisi per mėnesį–du.
LTG neatmeta tikimybės, kad incidentus sukėlė tretieji asmenys, nors ją laiko maža, tačiau tiriamos visos versijos.
