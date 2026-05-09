URM dėl nacionalinio saugumo aplinkybių galės atsisakyti akredituoti diplomatą

Tokiam Užsienio reikalų ministerijos (URM) parengtam projektui trečiadienį pritarė Ministrų kabinetas.
Ministerijos projektu taip pat įtvirtinta galimybė išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę būti ir judėti tik Lietuvoje, bet nesuteikiantį teisės vykti į kitas Šengeno erdvės valstybes.
Anot URM, ši nuostata bus taikoma tik užsienio valstybių, kurių valdžios vykdoma politika, veiksmai ar interesai Seimo patvirtintoje Nacionalinio saugumo strategijoje įvardijami kaip keliantys grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos nariui, jo šeimai.
Be kita ko, nutarimo projektu patikslintas akreditacijos pažymėjimo galiojimo terminų reglamentavimas, jog šis išduodamas ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.
Akreditacijos pažymėjimas yra diplomatinės atstovybės, konsulinės, ES įstaigos ar kitos atstovybės nario ir jo šeimos oficialus dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę, statusą, diplomatinius imunitetus ir privilegijas, kuriais akredituotas asmuo naudojasi Lietuvos teritorijoje pagal atitinkamas konvencijas ir dvišales, tarptautinių organizacijų sutartis arba susitarimus su Lietuva.
Akreditacijos pažymėjimas suteikia žmonėms teisę visą akreditavimo laiką būti Lietuvoje, taip pat, jeigu jie nėra ES piliečiai ar kiti asmenys, kurie naudojasi Bendrijos laisvo judėjimo teise, atvykti į Šengeno erdvės valstybes be vizos ir laisvai judėti Šengeno erdvės valstybių teritorijoje.
Anot URM, analogišką reguliavimą, suteikiantį teisę išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditaciją, rengia Latvija, taip pat svarsto rengti Estija, o šie veiksmai yra derinami tarpusavyje.
