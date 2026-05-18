Utenos rajono meras: apie nukritusį droną tarnybos savivaldybės neinformavo

„Nei vakar, nei šiandien neinformavo. Turiu informaciją tik iš žiniasklaidos, ką perskaitau. Norėtųsi, kad informuotų tokiais atvejais, norėtųsi, kad informuotų savivaldybės vadovus, kokie procesai vyksta. Nežinau net kaip pakomentuoti tokią situaciją“, – pirmadienio rytą Eltai pripažino M. Kaukėnas.
Jis sakė, kad gyventojai susidomėjo, jie susijaudinę klausia, kas vyksta.
„Visuomenė pirmiausiai kreipiasi į mus, ieško informacijos. Skambina, socialinėje erdvėje užduoda klausimus, bet mes neturime, ką atsakyti. Labai sudėtinga, kai negali atsakyti, nuraminti žmonių ir paguosti. Tokia situacija, tokia komunikacija“, – apgailestavo jokios oficialios informacijos apie drono nukritimą negavęs meras.
Jis sakė, kad jam pirmasis apie įvykį pranešė Ukmergės rajono meras. Jis atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją.
„Jis parašė žinutę. Sakiau: ačiū, kad pranešei, taip ir būčiau nesužinojęs, kad mūsų rajone nukrito“, – ironizavo meras.
Jis tikisi, kad gal pagaliau sulauks oficialios informacijos.
„Gal ateityje bus geresnė komunikacija. Mes gyventojams atsakingi“, – Eltai sakė M. Kaukėnas.
ELTA primena, kad Utenos rajone nukritusio karinio drono vietoje visą naktį budėjo policijos pajėgos, tęsiami intensyvūs tyrimo darbai.
„Iki šiol yra įvestas planas „Skydas“, įvykio vietoje per naktį budėjo ir tebebudi Utenos apskrities policija, dirba Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai", – Eltai pirmadienio rytą sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
„Skydas“ yra saugumo užtikrinimo priemonių planas, jį įvedus, į įvykio vietą atvyksta visos specialiosios tarnybos – policija, greitoji, ugniagesiai gelbėtojai.
Tikimasi, kad pirmadienį pareigūnams pavyks tiksliai išsiaiškinti, kaip ir iš kur dronas pateko į Lietuvą, sako Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Kaip skelbta, NKVC sekmadienio vakarą pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Pranešimas apie nukritusį droną gautas sekmadienį 19.14 val.
NKVC pažymi, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija, radarai sekmadienį drono nefiksavo.
ELTA primena, kad Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Tuo metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
