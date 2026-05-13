 Vilkauskui užpildžius lobistinės veiklos deklaraciją, VTEK nepradės tyrimo

Vilkauskui užpildžius lobistinės veiklos deklaraciją, VTEK nepradės tyrimo

2026-05-13 15:29
ELTOS inf.

Vyriausioji tarnybinė etikos komisija (VTEK) nusprendė nepradėti tyrimo dėl parlamentaro Kęstučio Vilkausko elgesio atitikties Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms.

Kęstutis Vilkauskas
Kęstutis Vilkauskas / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Tokį sprendimą komisija priėmė antradienį.

Praėjusią savaitę VTEK paragino Seimo narį užpildyti lobistinės veiklos deklaraciją. Politikas šį raginimą įvykdė, todėl nuspręsta tyrimo nepradėti.

„2026 m. gegužės 5 d. Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS) jis pateikė deklaraciją apie patirtą lobistinės veiklos įtaką“, – nurodoma trečiadienį VTEK išplatintame pranešime.

Kaip skelbta, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) balandžio pabaigoje kreipėsi į VTEK dėl K. Vilkauskui Interneto žiniasklaidos asociacijos (IŽA) galimai darytos lobistinės įtakos.

„VTEK gautame pranešime buvo nurodyta, kad Interneto žiniasklaidos asociacijos atstovė vykdė lobistinę veiklą Seimo nario atžvilgiu, siūlydama inicijuoti teisės akto projekto svarstymą ir žodžiu aptardama su valstybės pagalbos taisyklėmis susijusius pakeitimus“, – nurodo VTEK.

Pats politikas tokius LRT pareiškimus neigė.

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Vilkauskas
lobistinės veiklos deklaracija
Vyriausioji tarnybinė etikos komisija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų