Virginijus Sinkevičius tebejaučia reputacinę žalą, nors įtarinėjimai nepasitvirtino

Viešoje erdvėje šiuos kaltinimus skleidusiems asmenims teko juos paneigti bei atsiprašyti politiko.
„Tai yra grynai politinis skundas, kuris, aišku, neturėjo absoliučiai jokio pagrindo, ir niekuomet jokio tyrimo nebuvo pradėta. Ir tas skundas buvo parašytas Nyderlandų rinkimų kontekste“, – BNS antradienį sakė V. Sinkevičius.
„Bet ta tema ir tie kaltinimai man mesti, jie buvo nuolat eskaluojami, kol man teko dabar jau kreiptis į teisėsaugos institucijas su pareiškimu“, – teigė jis.
BNS rašė, kad Europos mokesčių mokėtojų asociacija praėjusią liepą Europos Sąjungos (ES) prokuratūrai Liuksemburge ir Miuncheno prokuratūrai pateikė skundus prieš Fransą Timmermansą (Fransą Timermansą) ir V. Sinkevičių. Jie tvirtino, kad praėjusios kadencijos Europos Komisija galimai neskaidriai finansavo nevyriausybines organizacijas (NVO).
Nyderlandų politikas buvo EK vicepirmininkas, atsakingas už ES Žaliąjį kursą, o V. Sinkevičius – aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės eurokomisaras.
Skunde, apie kurį pirmasis paskelbė vokiečių leidinys „Bild“, teigta, kad 2019–2024 metais NVO buvo skirti 7 mlrd. eurų, tačiau šis finansavimas vyko be pakankamos priežiūros ir kontrolės, o pinigai skirti propaguoti Žaliąjį kursą, daryti įtaką Europos Parlamentui (EP), teistis su privačiomis įmonėmis.
„Transparency International“ „Euronews“ tuomet teigė, kad pranešimai apie galimai neskaidrų NVO finansavimą yra neteisingi.
Pasirodžius tokiai informacijai, anot europarlamentaro, klausimų apie įtarinėjimus jis sulaukė tiek iš žiniasklaidos, tiek iš kolegų ir net artimųjų.
„Aš pradžioje galbūt naiviai tikėjausi, kadangi nėra jokio pagrindo, ir niekas niekada jokio tyrimo nepradėjo, kad tema irgi neturi galimybės vystytis, bet ne, ji pradėjo gyventi savo gyvenimą lūpomis kai kurių žmonių“, – sakė V. Sinkevičius.
„Kaip suprantu, jau pagrindiniai tos temos nešėjai ir kaltintojai manęs dabar jau viešai atsiprašė. Tai aš tikiuosi, kad ta tema bus uždaryta ir, tiesą sakant, bus mažiau tos dezinformacijos viešojoje erdvėje“, – kalbėjo jis.
Tarp V. Sinkevičiaus atsiprašiusių už skleistą šmeižtą – Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, komikas Artūras Orlauskas.
