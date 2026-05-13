Vyriausybė pritarė premjerės prioritetams: gynyba, šeima, sukčiavimo prevencija ir „Rail Baltica“

Pritarta keturioms teminėms kryptims, kurioms teikiamas sustiprintas politinis ir institucinis dėmesys: nacionalinio saugumo ir gynybos pramonės stiprinimas, šeimos socialinio saugumo didinimas, sukčiavimo prevencija ir geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra.
„Saugi valstybė, saugios šeimos ir saugus žmogus yra esminiai šios Vyriausybės orientyrai nuo pat pirmosios darbų dienos. Ypatingą dėmesį ir toliau skirsime rekordiškai finansuojamai krašto apsaugai ir geriausių sąlygų mūsų augančiai gynybos pramonei kūrimui – kaip ir „Rail Baltica“ projektas, tai yra ne tik valstybės saugumo dedamoji, bet ir galimybė ekonominiam proveržiui“, – pranešime cituojama I. Ruginienė.
„Kovą su finansiniu, skaitmeniniu sukčiavimu, dėl kurio gyventojai kasmet patiria milžiniškus nuostolius, tęsime įgalindami institucijas ir stiprindami visuomenės atsparumą. Ilgą laiką kompleksinių sprendimų stokojusią šeimos politiką imamės stiprinti plačiomis ir pasvertomis priemonėmis – nuo būsto ir įvairių paslaugų prieinamumo iki geresnių vaiko ugdymo sąlygų, darbo ir šeimos derinimo galimybių“, – teigė ji.
Vyriausybei pritarus strateginio projektų portfelio kryptims, atsakingos institucijos rengs konkrečių projektų planus, kurie bus svarstomi ir tvirtinami atnaujintoje Vyriausybės strateginio projektų portfelio komisijoje.
Nacionalinio saugumo ir gynybos pramonės teminė kryptis apima veiksmus, kurie stiprina Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės gamybinę bazę, produktų testavimo ir prototipavimo infrastruktūrą, inovacinės veiklos skatinimą bei ES išorės sienos apsaugos efektyvumą, valstybės operacinius, infrastruktūros, technologinius ir institucinės parengties pajėgumus.
Šeimos socialinio saugumo didinimo kryptimi siekiama gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, derinti darbo ir šeimos santykius, mažinti socialinę atskirtį ir didinti viešųjų paslaugų prieinamumą prisideda.
Kryptis apima veiksmus, orientuotus į socialinės paramos ir paslaugų prieinamumo šeimoms gerinimą, būsto prieinamumo didinimą, vaiko ugdymo sąlygų gerinimą bei į šeimą orientuotų sveikatos paslaugų plėtrą.
Vyriausybės prioritetus didinti viešojo saugumo veiksmingumą, stiprinti visuomenės saugumą ir gebėjimą atpažinti, reaguoti tiek į naujo pobūdžio grėsmes skaitmeninėje erdvėje, tiek į fizinio ir kontaktinio sukčiavimo formas atitinka sukčiavimo prevencijos kryptis.
Teminė kryptis, susijusi su geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra, susieta su Vyriausybės prioritetais stiprinti Lietuvos transporto junglumą, ekonominį konkurencingumą ir karinį mobilumą.
