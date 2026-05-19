 Žemaitaitis dėl nulaužtos „Facebook“ paskyros kreipėsi į policiją

2026-05-19 15:23
Vakaris Vingilis (BNS)

Apie nulaužtą savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą pranešęs „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad dėl incidento kreipėsi į pareigūnus.

Remigijus Žemaitaitis / P. Adamovič / BNS nuotr.

„Pareiškimą mes parašėme, kadangi yra nulaužta paskyra, tai prasidės ikiteisminis tyrimas“, – žurnalistams antradienį sakė R. Žemaitaitis.

Anot politiko, iš jo socialinio tinklo paskyros buvo pavogti asmens duomenys, jau kreiptasi ir į „Facebook“ valdytoją kompaniją „Meta“.

„Mes išsisaugojome printscreen'ą (ekrano nuotrauką – BNS) būtent, koks reikalavimas buvo „Meta“ duomenų gavimui“, – kalbėjo jis.

„Nėra labai malonu, kai tu sužinai, kad tavo kortelė arba tavo duomenys iš kažkur nueina“, – sakė „aušriečių“ lyderis.

Netekęs paskyros su keliais šimtais tūkstančių sekėjų, tarp jų ir su netikromis paskyromis, R. Žemaitatis teigė susikūręs naują „Facebook“ profilį.

„Čia yra visiems labai gera pamoka, kaip gali būti nulaužiamos paskyros“, – pabrėžė jis.

