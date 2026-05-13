 Žiniasklaida: dėl savo pasisakymų Maldeikis trečiadienį aiškinsis TS-LKD Priežiūros komitetui

Žiniasklaida: dėl savo pasisakymų Maldeikis trečiadienį aiškinsis TS-LKD Priežiūros komitetui

2026-05-13 00:47
ELTOS inf.

 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Priežiūros komitetas trečiadienį aiškinsis, ar konservatorius Matas Maldeikis pasisakymais apie partijos politinę kryptį nepažeidė jos įstatų, skelbia portalas „Delfi“.

Matas Maldeikis
Matas Maldeikis / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Į partijos Priežiūros komitetą kreipėsi politinės jėgos Kauno skyrius, tai portalui sakė skyriaus pirmininkas Jonas Gudauskas.

Priežiūros komitetas aiškinsis balandį M. Maldeikio išsakytus teiginius interviu „Delfi“ portalui, kai parlamentaras sukritikavo partijos lyderį Lauryną Kasčiūną, abejojo, ar jis aiškiai apibrėžia konservatorių partijos tikslus bei viziją.

ELTA primena, kad TS-LKD pirmininku L. Kasčiūnas išrinktas pernai vasarį, jis partijai vadovaus iki 2029 m.

Anksčiau partijai vadovavęs Gabrielius Landsbergis po nesėkmingų Seimo rinkimų pasitraukė iš partijos pirmininko pareigų.

 
Šiame straipsnyje:
Matas Maldeikis
TS-LKD Priežiūros komitetas
partijos politinė kryptis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų