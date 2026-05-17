Apklausa: 70 proc. gyventojų mano, kad situacija šalyje blogėja

Tuo metu pirmąjį šių metų pavasario mėnesį manančių, kad padėtis Lietuvoje krypsta į blogąją pusę, buvo kiek mažiau. Tokios pozicijos besilaikančių respondentų dalis sudarė 63 proc. Kad reikalai eina geryn, manė kone kas ketvirtas (24 proc.) respondentas, o į klausimą neatsakė 13 proc. tyrimo dalyvių.
Kaip rodo apklausos duomenys, praėjusių metų balandį 68 proc. respondentų teigė manantys, kad reikalai krypsta neigiama linkme, pozityviai šiuo klausimu pasisakė beveik trečdalis (31 proc.) apklaustųjų, o 1 proc. tyrimo dalyvių į klausimą apskritai neatsakė.
Pozityviau nusiteikę vyrai, jaunimas ir dešiniųjų pažiūrų gyventojai
Kaip rodo balandį atlikto tyrimo rezultatai, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, dažniau mano vyrai, jaunimas iki 30 metų (41 proc. nurodė, kad situacija gerėja), miestų gyventojai, respondentai su aukštuoju išsilavinimu, su didžiausiomis (daugiau nei 2,5 tūkst. eurų) šeimos pajamomis per mėnesį, besimokantis jaunimas, specialistai ir tarnautojai bei vadovai, dešiniųjų pažiūrų respondentai.
Tuo metu neigiamai situaciją dažniau vertina vyresni nei 50 metų amžiaus žmonės, kaimo gyventojai, pensininkai, darbininkai ir ūkininkai, kitų tautybių gyventojai.
„Labiausiai dabartine padėtimi Lietuvoje yra nepatenkinti partijos „Nemuno aušra“ (78 proc. iš jų mano, kad padėtis šalyje pastaruoju metu krypsta į blogąją pusę), o santykinai didžiausi optimistai yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (28 proc. iš jų mano, kad padėtis šalyje paskutiniu metu gerėja) bei Liberalų sąjūdžio (27 proc. mano, kad situacija gerėja) rėmėjai“, – nurodo tyrimą atlikusi bendrovė.
ELTA užsakymu tyrimą „Lietuvos Barometras“ 2026 m. balandžio 23–gegužės 7 dienomis atliko Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausta 1 000 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
