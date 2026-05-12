Apklausa: beveik kas trečias šalies vyras nuslėptų, kad patyrė seksualinį priekabiavimą darbe

Tuo metu su tokiu elgesiu susidūrusios moterys reaguotų ryžtingiau, dauguma jų apie tai praneštų vadovui arba institucijoms, teigia tarnyba.
Tyrimo metu buvo klausiama, ar žmonės kam nors praneštų, jei savo darbe patirtų seksualinį priekabiavimą. Teigiamai atsakė 51 proc. respondentų vyrų. Kita vertus, 28 proc. jų atskleidė, kad apie tai su niekuo nekalbėtų, o dar 21 proc. vyrų prisipažino, jog tokioje situacijoje nežinotų, ką daryti.
Savo ruožtu moterų atsakymai į tyrimo klausimą pasiskirstė kitaip: 70 proc. respondenčių teigė, kad praneštų apie darbe patirtą seksualinį priekabiavimą. Apie tai nutylėtų 16 proc. respondenčių. Dar 14 proc. apklaustų moterų rinkosi atsakymą „nežinau / sunku atsakyti“.
Paklausus, kam praneštų susidūrę su seksualiniu priekabiavimu darbe, tiek vyrai, tiek ir moterys nurodė vadovą – 41 proc. – ir atsakingą asmenį darbe – 38 procentai. Vyrai gerokai rečiau nei moterys apie tai pasikalbėtų su kolega ar draugu.
Pasak Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertės Mintautės Jurkutės, tyrimo rezultatai rodo didesnę vyrų stigmą kalbėti apie patirtą priekabiavimą bei kitas negatyvias patirtis ar emocijas.
Kita vertus, anot ekspertės, tokie rezultatai atspindi realias žmonių patirtis, kadangi moterys su seksualiniu priekabiavimu susiduria gerokai dažniau, tad, tikėtina, ir reaguotų į tokį elgesį aktyviau bei ryžtingiau.
„Visgi tai, kad net trečdalis apklaustų moterų apie darbe patirtą seksualinį priekabiavimą nepraneštų niekam arba nežinotų, ką tokiu atveju daryti, kelia nerimą. Dažnai toks nutylėjimas ar abejonės yra susiję su baime patirti neigiamas pasekmes, antrinę viktimizaciją, aukų kaltinimą. Tad čia turime gana didelę „pilkąją zoną“, rodančią, kad privalome daugiau dėmesio skirti seksualinio priekabiavimo prevencijai“, – sakė M. Jurkutė.
Apibendrindama šiuos rezultatus, M. Jurkutė pastebėjo, kad matyti ryškus atotrūkis tarp visuomenės nuomonės ir elgsenos.
„Mūsų patirtis rodo, kad tik labai maža žmonių dalis praneša apie patirtą seksualinį priekabiavimą. Pavyzdžiui, nors apklausos metu 25 proc. vyrų ir 21 proc. moterų teigė, kad praneštų apie tai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, išties tokių skundų gauname vos kelis per metus“, – teigė ekspertė.
„Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje seksualinį priekabiavimą darbe yra patyrusi kas penkta moteris (19,1 proc.). Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2025 metais atliktos apklausos rezultatai parodė, kad 35 proc. apklausos dalyvių žino bent vieną moterį, kuri savo gyvenime būtų patyrusi seksualinį priekabiavimą, 10 proc. žino bent vieną vyrą.
Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa atlikta pernai gruodžio 13–22 dienomis. Ją Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atliko „Spinter tyrimai“. Apklausti 1012 vyresni nei 18 metais amžiaus asmenys.
(be temos)