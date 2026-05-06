Aplinkos ministras kviečiamas aiškintis į opozicijos inicijuojamą neeilinį Seimo komiteto posėdį

Parlamentarai ketina aiškintis apie ministrą delegavusios „Nemuno aušros“ daromą įtaką K. Žuromsko kuruojamos srities sprendimams, partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos srityse.
Kaip BNS teigė komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas, posėdis vyks penktadienį.
„Kadangi dalis komiteto narių bus išvažiavę į susitikimus su rinkėjais, planuojame mišrų posėdį – manau, kad klausimo organizatoriai dalyvaus gyvai, o dalis komiteto narių jungsis per nuotolį“, – BNS sakė L. Jonauskas.
Norima gauti atsakymus dėl Aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso, kokiomis aplinkybėmis ministras įsigijo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus vystytų projektų bei patarėju paskyrė Skirmantą Pocių.
Be to, opozicijai įdomu, kokiuose medžiotojų klubuose medžioja Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, taip pat kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme ir ten imtis statybų.
Ketinama aptarti 10 klausimų, kuriuos iškėlė visuomenininkas Karolis Žukauskas.
L. Jonausko teigimu, K. Žuromskas žada atvykti: „Dalyvaus posėdyje, mano žiniomis“.
Į posėdį taip pat kviečiami Aplinkos apsaugos departamento, Miškų tarnybos, Viešojo valdymo agentūros, Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovai.
Neeilinio posėdžio iniciatoriai yra dvi konservatorės Aistė Gedvilienė ir Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė, liberalas Simonas Gentvilas ir demokratas Tomas Tomilinas.
