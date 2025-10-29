Apsisprendė: mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija

„Teikiame projektus, kuriais siūlome išspręsti įtemptą situaciją, kurią turime pasienyje, oro uostuose, manome, kad tie pakeitimas turėtų pasiųsti tikrą žinutę mūsų nelabai draugiškam kaimynui, kuris nededa jokių pastangų spręsti problemą“, – per posėdį kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Kaip nutarė Ministrų kabinetas, visiškai uždaromas pasienio punktas Šalčininkai–Benekainys.
Tuo metu vykimas per pasienio punktą Medininkai–Kamenyj Log yra apribojamas.
Draudimas vykti per šį punktą netaikomas diplomatams, diplomatiniam paštui, asmenims, vykstantiems su supaprastinto tranzito dokumentu, į Lietuvą grįžtantiems Lietuvos piliečiams ir jų šeimos nariams.
Taip pat, į Lietuvą atvykstantiems Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės, NATO valstybių piliečiams ir jų šeimų nariams, į šalį grįžtantiems užsieniečiams, turintiems galiojantį leidimą Lietuvoje, taip pat užsienio piliečiams, turintiems humanitarines vizas.
Vyriausybė taip pat pavedė Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) organizuoti ir užtikrinti šio draudimo vykdymą, įskaitant ir asmenų įleidimą ar išleidimą iš Lietuvos dėl humanitarinių priežasčių.
„Šiandien Lietuva susiduria su hibridine ataka, daiktus reikia vadintis tikraisiais vardais“, – kalbėjo premjerė Inga Ruginienė.
Ji sakė supranti, kad šis sprendimas sudarys nepatogumų daliai gyventojų.
„Bet saugumą vertiname labai atsakingai, manome, kad šiandien prioritetas – visų piliečių saugumas. (...) Prašau visų susitelkimo, šis žingsnis šiandien yra būtinas“, – teigė Vyriausybės vadovė.
Sprendimas galios iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs, ar uždarymą pratęsti.
Praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Kariuomenei yra duotas leidimas numušinėti tokius objektus. Savo ruožtu, prezidentas Gitanas Nausėda siūlo riboti baltarusiškų prekių gabenimą pagal Kaliningrado tranzito schemą, ragina ES kolektyviai reaguoti į balionų keliamą grėsmę.
Vieninteliai du buvę atviri Medininkų ir Šalčininkų kelių pasienio kontrolės punktai nuo sekmadienio vakaro buvo uždaryti VSAT sprendimu.
(be temos)
(be temos)