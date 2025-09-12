Kondratovičius: įvykus provokacijai siena su Baltarusija būtų uždaryta nedelsiant

„Bet kada, jeigu būtų kažkokia provokacija, šiandien pasieniečiai turi galimybę uždaryti (sieną – BNS). Po to jau dėl ilgesnio uždarymo termino priimtų Vyriausybė sprendimą, įvertinus visą tą situaciją. Bet jeigu kažkas atsitinka – dronas ar provokacija kažkokia, tarkime, mes pamatysime neaiškių padidintų pajėgų judėjimą šalia mūsų, mes tai (uždaryti sieną – BNS) galime padaryti“, – LRT radijui penktadienį sakė ministras.
Pasak jo, Lietuva šiuo metu neplanuoja uždaryti sienos su Baltarusija, nes pastebėta, kad Lenkijoje uždarius sieną sunkumų patyrė Baltarusijoje esantys ES piliečiai.
Ten irgi yra dramos.
„Lenkijos pusės sienos uždarymas sukėlė ir iš tikrųjų labai daug nerimo Europos Sąjungos piliečiams, kurie liko Baltarusijoje, (buvo – BNS) išvykę ir nespėjo (grįžti – BNS). Ten irgi yra dramos. Jeigu mes uždarome sieną čia, jie tada yra neviltyje“, – nurodė jis.
Kaip rašė BNS, Lenkija dėl penktadienį prasidėjusių Rusijos ir Baltarusijos pratybų „Zapad 2025“ laikinai uždarė savo sieną su Baltarusija.
Lietuvos kariuomenė yra pranešusi, kad šiuo metu puolimo prieš Lietuvą ir NATO rizika yra maža, tačiau galimos įvairios provokacijos.
2023–2024 metais Lietuvai uždarius Lavoriškių, Raigardo, Šumsko ir Tverečiaus pasienio punktus, pasienyje su Baltarusija veikia tik Medininkų ir Šalčininkų punktai.
