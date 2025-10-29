Ministras įvardijo, kuriam laikui siūlys uždaryti pasienį su Baltarusija

Kaip rašė BNS, po praėjusios savaitės kontrabandinių balionų skrydžių, lėmusių oro uostų uždarymus, Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai yra uždaryti pasieniečių sprendimu.
Trečiadienį Vyriausybė turėtų apsispręsti dėl tolesnių ribojimų šiuose punktuose.
„Mūsų pozicija yra pasiūlyti Vyriausybei uždaryti ir laikyti tą būseną, kurią mes turime dabar, mėnesį. Ir po to spręsti“, – žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį sakė V. Kondratovičius.
Pasak jo, toks laikotarpis yra pakankamai ilgas „pažiūrėti, kaip viskas veikia“. Kita vertus, politikas pabrėžia, jog Ministrų kabinetas gali priimti kitokį sprendimą.
Be to, V. Kondratovičus tvirtina, kad Lenkija atsižvelgdama į situaciją Lietuvoje neskubės atidaryti savo pasienio punktų su Baltarusija.
„Šiandien taip, pats premjeras yra iškomunikavęs, kad jis žino, kokia yra pas mus situacija, žino, kad tai irgi daro įtaką pasienio saugumui, ir atidarius sieną gali lemti, kad saugumas sumažės“, – sakė vidaus reikalų ministras.
Kaip rašė BNS, lenkų premjeras Donaldas Tuskas antradienį paskelbė apie planus vėl atverti du pasienio su Baltarusija punktus, kurie buvo uždaryti dėl kaltinimų Minskui organizuojant migrantų antplūdį į rytines ES nares.
Lenkija lapkritį ketino atverti 2021-ųjų lapkritį uždarytą Kuznicos perėją ir 2023-iųjų vasarį uždarytą Bobrovnikų perėją.
„Nors tarnybos yra pasirengusios atidaryti, kada tik jie norės, jie kalbės su mumis, konsultuosis, nes kaip Lietuvos–Baltarusijos, taip ir Lenkijos–Baltarusijos pasienio saugumas yra bendras“, – pridūrė V. Kondratovičius.
Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį jau minėjo, kad Baltarusijos sienos uždarymo konsultuojamasi su Latvija ir Lenkija, kurios pasirengusios bendradarbiauti tęsiant šią politiką.
Lietuva vienintelius du buvusius atvirus pasienio su Baltarusija punktus pastarąjį kartą uždarė sekmadienio vakarą, šis ribojimas galioja iki atskiro Vyriausybės sprendimo.
Vidaus reikalų ministro teigimu, sienos uždarymu ir diplomatiniais kanalais siunčiamas „stiprus signalas“ Aliaksandro Lukašenkos režimui, kurį Lietuvos vadovai sieja su cigarečių verslu ir kontrabanda.
„Girdime jau iš paties A. Lukašenkos tam tikrus komentarus, kuris nepatenkintas, tai turbūt paveikė, jeigu nepatenkintas. (...) Dabar jam parūpo, kad Lietuva iškėlė tą problemą, galbūt ne tik per punktų uždarymą, bet per kitus kanalus, diplomatinius kanalus, bet komplekse, aš manyčiau, tai veikia“, – sakė V. Kondratovičius.
BNS skelbė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių, daugiausia – Vilniuje.
Kariuomenei yra duotas leidimas numušinėti tokius objektus. Savo ruožtu, G. Nausėda pasiūlė riboti baltarusiškų prekių gabenimą pagal Kaliningrado tranzito schemą ir ragino ES kolektyviai reaguoti į balionų keliamą grėsmę.
