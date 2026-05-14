Baigėsi vienos svarbiausių šių metų Lietuvos kariuomenės pratybų

Šių pratybų metu Jungtinė ginkluotųjų pajėgų vadavietė, Lietuvos kariuomenės pajėgų štabai ir kitų vienetų vadovavimo elementai vykdė karinių operacijų planavimo procedūras, paremtas realiu valstybės gynybos planu.
Mokymų metu buvo atnaujinamas alternatyvus gynybos planas, rengti taktiniai planai, vykdytas operacijų sumanymų pristatymas Lietuvos kariuomenės vadovybei bei tobulinamos koordinavimo procedūros su NATO partneriais.
„Pratybose ne tik atnaujinome ir tikrinome valstybės gynybos planus, bet ir vertinome, kaip efektyviai skirtingo lygmens tarptautiniai ir Lietuvos kariuomenės vienetų vadovavimo ir valdymo elementai geba veikti kaip viena sistema“, – pranešime cituojamas Gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas.
„Ypač svarbu, kad planavimo procesai būtų paremti realiais pajėgumais, aiškiu situacijos suvokimu ir glaudžia sąveika su NATO partneriais“, – pažymėjo jis.
Vienu svarbiausių pratybų etapų kariuomenė įvardijo operacinio lygmens karinį modeliavimą – vadinamuosius karo žaidimus. Jų metu buvo testuojama kariuomenės struktūra integruojant iki 2030-ųjų planuojamą įsigyti karinę techniką bei ginkluotę, vertinamas resursų paskirstymo efektyvumas.
Be to, nustatytos planų, pajėgumų bei procedūrų stipriosios pusės ir trūkumai. Jų analizė taps pagrindu rudenį vyksiančioms pratyboms „Perkūno Griausmas 2026“, kai Lietuvos teritorijose bus vykdomi realūs taktiniai manevrai.
Pratybų metu buvo tikrinamos procedūros ir sąveika bendradarbiaujant su NATO vadavietėmis Brunsume, Neapolyje, Norfolke bei Vyriausiąja sąjungininkų pajėgų Europoje vadaviete (angl. SHAPE), kurios sinchronizavo ir integravo Lietuvos ginkluotos gynybos planus į atnaujinamus NATO regioninės gynybos planus.
Pasak kariuomenės, mokymų metu daug dėmesio skirta vadovavimo ir valdymo elementų koncepcijos atnaujinimui, efektyviai rezervo karių integracijai į bendrą gynybos sistemą, pajėgų štabų bei atskirų vienetų operacijų planavimui, sinchronizavimui ir koordinavimui.
Taip pat buvo vertinamos Karinių jūrų pajėgų vadovavimo ir valdymo elemento planavimo procedūros.
Be to, dalis Gynybos štabo karių dalyvavo Norvegijoje vykusiose NATO pratybose „Steadfast Deterrence 2026“, kurių metu buvo tikrinami tarpusavio koordinavimo ir informacijos apsikeitimo procesai.
