Balandžio 30-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Balandžio 30-oji, ketvirtadienis, 18 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 5.45 val., leidžiasi 20.48 val. Dienos ilgumas 15.03 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 4.57 val., teka 20.00 val.
Vardadieniai:
Kotryna, Marijonas, Pijus, Sofija, Venta, Virgautas
Datos:
Valpurgijos naktis
Tarptautinė džiazo diena
Balandžio 30-oji Lietuvos istorijoje:
1632 — mirė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, taip pat Švedijos karalius Zigmantas (Žygimantas) Vaza. Gimė 1566 m.
1876 — gimė Jurgis Šlapelis, gydytojas, vertėjas, knygų leidėjas, žodynininkas. Mirė 1941 m.
1957 — Vilniuje pradėtos transliuoti Lietuvos televizijos programos.
2019 — išėjo paskutinis vieno seniausių šalies dienraščių „Lietuvos žinios“ numeris. Laikraštis leistas nuo 1909 metų birželio.
2020 — eidamas 71-uosius metus mirė matematikas, buvęs Kauno technologijos universiteto gimnazijos vadovas Bronislovas Burgis.
Balandžio 30-oji pasaulio istorijoje:
1789 — George Washington (Džordžas Vašingtonas) tapo pirmuoju JAV prezidentu.
1803 — JAV iš Prancūzijos nusipirko Luizijaną ir Naujajį Orleaną.
1883 — mirė prancūzų dailininkas, impresionizmo pradininkas Edouard Manet (Eduardas Manė).
1883 — gimė čekų rašytojas Jaroslav Hašek (Jaroslavas Hašekas).
1900 — Havajai tapo JAV dalimi.
1945 — nacistinės Vokietijos lyderis Adolfas Hitleris ir jo žmona Eva Braun (Eva Braun) nusižudė Berlyno bunkeryje.
1948 — gimė Nyderlandų Karalystės J. D. Karalienė Beatrix Wilhelmina Armgard (Beatričė Vilhelmina Armhard).
1986 — Sovietų vyriausybės tvirtinimu, Černobylio AE katastrofos metu nukentėjo ir buvo paguldyti į ligoninę 197 žmonės: reaktorius sustabdytas, radiacijos lygis krinta.
1991 — ciklono aukomis Bangladeše tapo mažiausiais 125 tūkstančiai žmonių.
1998 — NATO paskelbė ketinanti priimti Lenkiją, Vengriją ir Čekiją į savo sudėtį.
2010 — eidamas 98-uosius metus Romoje mirė seniausias Katalikų Bažnyčios kardinolas, vokietis Paul Augustin Mayer (Paulius Augustinas Majeris).
2013 — Nyderlandų sosto įpėdinis princas Willem Alexander (Vilemas Aleksanderis) tapo šalies karaliumi, kai jo motina karalienė Beatrix (Beatriks) pasirašė sosto atsisakymo aktą Amsterdame.
2019 — Japonijos imperatorius Akihito (Akihitas) oficialiai atsisakė sosto. Tai yra pirmas per daugiau kaip 200 metų seniausios pasaulio monarchijos atstovo atsistatydinimas. Chrizantemų sostą perėmė jo sūnus, sosto įpėdinis Naruhito (Naruhitas).
Balandžio 30-oji šou pasaulyje:
1987 — išleistos „The Beatles“ albumų „Help!, „Rubber Soul“ ir „Revolver“ kompaktinės plokštelės.
1999 — nuo širdies smūgio mirė grupės „Nazareth“ narys Darrell Sweet (Darelas Svitas).
2018 — superherojų filmas „Keršytojai: Begalybės karas“ (Avengers: Infinity War) pagerina pirmojo rodymo savaitgalio rekordą, kai uždirbo 250 mln. dolerių JAV ir 630 mln. dolerių visame pasaulyje.
2019 — būdamas 74-erių mirė Čiubaką „Žvaigždžių karuose“ suvaidinęs aktorius Peteris Mayhew (Piteris Meihju).
