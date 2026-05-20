Dėl paskelbto oro pavojaus į priedangas nuvesti šalies vadovai

Kaip BNS patvirtino šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas, į priedangą nuvestas Gitanas Nausėda ir Prezidentūros darbuotojai.
Seimo rūmuose taip pat nuskambėjo raginimas eiti į priedangą, kaip patvirtino Seimo pirmininko kabineto vadovas Povilas Pinelis, į ją nuvestas Juozas Olekas.
„Dėmesio, dėmesio dėl kilusio oro atakos pavojaus visus rūmuose esančius asmenis prašome eiti į artimiausią priedangą“, – nuskambėjo per garsiakalbius Seimo rūmuose.
Kaip BNS patvirtino premjerės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, į priedangą nuvesta ir Inga Ruginienė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)