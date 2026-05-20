 Dėl paskelbto oro pavojaus į priedangas nuvesti šalies vadovai

2026-05-20 10:37
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Dėl trečiadienį drono grėsmės paskelbto oro pavojaus į priedangas nuvesti šalies vadovai.

Kaip BNS patvirtino šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas, į priedangą nuvestas Gitanas Nausėda ir Prezidentūros darbuotojai.

Seimo rūmuose taip pat nuskambėjo raginimas eiti į priedangą, kaip patvirtino Seimo pirmininko kabineto vadovas Povilas Pinelis, į ją nuvestas Juozas Olekas.

„Dėmesio, dėmesio dėl kilusio oro atakos pavojaus visus rūmuose esančius asmenis prašome eiti į artimiausią priedangą“, – nuskambėjo per garsiakalbius Seimo rūmuose.

Kaip BNS patvirtino premjerės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, į priedangą nuvesta ir Inga Ruginienė.

Patarimas
Aukštą,Durną ir Šveplą reikėjo toj priedangoj ir užmūryti.
Miesto Jurgelis
Jeigu, neduok Dieve,virš Vilniaus pasirodytų dronai,tai norėčiau,kad jie pasirinktų taikiniais:Daukanto rūmus,Seimą ir Vyriausybės pastatą. Nes tai būtų dėl jų kaltės,o paprasti žmogeliai čia ne prie ko.
Labai gerai,
kad bent kažkam tos priedangos buvo prieinamos.
