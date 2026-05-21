Dronai krenta, galimos rusų provokacijos, o Seimui svarbiausia – LRT?

„Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“ apie vyksiantį posėdį diskutavo Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas (toliau – K. V.) ir Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė (toliau B. D.).
– Kokią žinutę visuomenei siunčia tai, kad tokiomis aplinkybėmis Seime svarstomi tokie klausimai?
– K. V.: Visuomenei būtų geriausia, kad LRT klausimas būtų išspręstas ir galėtume eiti prie kitų, ne mažiau svarbių klausimų. Komiteto posėdžiai truko labai ilgai – jų buvo vienuolika. Įstatymo projektas yra imlus laikui, o dabar posėdyje dėl pasiūlymų gausos jį svarstysime ilgai.
Daugiausia laiko atims pasiūlymų pristatymai. Komitetas jau yra pritaręs nemažai daliai pasiūlymų, todėl jų pristatyti nereikės. Tų pasiūlymų, kuriems nepritarta, nėra kritiškai daug.
Aš, kaip komiteto pirmininkas, sulaukiau pastabų, kad procesas galbūt vyksta kiek per lėtai. Todėl dabar turėtume šį klausimą spręsti ir tvarkingai pabaigti svarstymo stadiją.
– Kas jus kritikavo, kad procesas vyksta per lėtai?
– K. V.: Kritikos sulaukiau iš savo partijos bičiulių. Tai nebuvo aštri kritika, veikiau komentarai, kad procesas vyksta lėtai. Tačiau, turint omenyje pasiūlymų gausą, vykusias diskusijas ir klausimus, Kultūros komiteto formatas tikrai buvo intensyviai išnaudojamas diskusijoms.
– Ką manote apie šį procesą?
– B. D.: Nelabai suprantu argumentų, kodėl negali būti sprendžiami kiti klausimai, pavyzdžiui, dėl oro gynybos. Tai niekaip vienas kitam neprieštarauja.
LRT klausimas neturi būti priimtas anksčiau tam, kad socialdemokratai galėtų dirbti prie kitų klausimų. Juo labiau kad ponas K. Vilkauskas tikrai nesprendžia kitų nacionalinio saugumo klausimų, todėl čia nėra kažkokios darbų eilės.
Man atrodo, kad toks svarstymas, net galimas neeilinio posėdžio šaukimas penktadienį, rodo tą pačią skubą, kuri buvo visada. Tai patvirtina, kad socialdemokratams šis klausimas šią sesiją yra svarbiausias. Ne poligono klausimai, ne kiti klausimai.
Poligono klausimui nebuvo skirta tiek laiko, kiek skirta LRT. Nuo kovo mėnesio iki dabar matėme nesibaigiančius posėdžius. Tiesą sakant, net biudžeto svarstymams nėra skiriama tiek laiko, kiek skiriama LRT klausimui. Man atrodo, kad tai rodo aiškius prioritetus.
– Buvo minima, kad ar reikės posėdžio, priklausys nuo opozicijos. Ką apie tai manote?
– K. V.: Mes visi apie tai kalbėjome. Frakcijoje pasakiau, kad komitetas pasiekė kiek įmanoma maksimalių rezultatų. Paprašiau kolegų iš pozicijos neregistruoti pasiūlymų į tuos straipsnius, kuriuos jau sutvarkėme.
Dabar iš pozicijos nėra nė vieno pasiūlymo, tačiau iš opozicijos jų yra apie dvidešimt. Manau, kad ir viena, ir kita pusė turėtume laikytis susitarimo – taip palengvintume svarstymą posėdžių salėje. Tikiuosi, kad taip ir bus, o daugiau pasiūlymų nebus registruojama.
– Vienas iš itin kritikuotų aspektų buvo siūlymas, kad kitų žiniasklaidos priemonių atstovai negalėtų dalyvauti kuriant LRT turinį. Komitetas šį siūlymą atmetė. Tačiau Seime gali būti nubalsuota, kad toks siūlymas tinka. Kaip esate nusiteikęs visai svarstymų dienai?
– K. V.: Aš asmeniškai balsuosiu tik už komiteto nuomonę. Manau, kad kolegas iš Socialdemokratų partijos taip pat pavyko įtikinti. Negirdėjau, kad jie prieštarautų tam, jog būtų palikta komiteto pozicija. Manau, kad taip turėtų elgtis ir kiti valdantieji.
– Kaip manote, ką pamatysime Seimo salėje?
– B. D.: Turiu pasakyti, kad Kultūros komitetas iš tiesų patobulino šį įstatymo projektą, atsisakydamas didžiausią grėsmę laisvam žodžiui kėlusių nuostatų – ne tik dėl žurnalistų dalyvavimo, bet ir dėl sutarties su Vyriausybe bei kitų dalykų.
Vis dėlto turiu daug nerimo, kad į tuos pasiūlymus, kuriems komitetas tarsi pritarė, Seimo salėje nebus atsižvelgta. Girdėjome kai kurių valdančiųjų tiesioginius pasakymus: esą komitetas nubalsavo vienaip, o Seimo salėje jie balsuos kitaip.
Manau, kad visko gali nutikti. Tikrai gali būti netikėtumų. Tuo labiau kad svarstymas vyks visą vakarinį posėdį, tai yra šešias valandas, o galbūt ir visą penktadienio posėdį.
