Gegužės 1-ąją didelių profsąjungų eitynių nebus

Kitos profesinės sąjungos organizuos mažesnius renginius Vilniuje ir Kaune.
LPSK atstovė Jūratė Čilinskaitė sako, kad Tarptautinė darbo diena nebūtinai turi būti minima eitynėmis.
„Galbūt yra tokia susiformavusi nuomonė, kad būtinai profesinės sąjungos turi organizuoti eitynes gegužės pirmosios proga, tačiau profesinės sąjungos visame pasaulyje šitą dieną pamini įvairiai ir nebūtinai eitynių forma“, – BNS sakė J. Čilinskaitė.
„Šiemet nusprendėme rengti tarptautinę konferenciją, ji vyks gegužės aštuntą dieną ir būtent šitą konferenciją ir siejame su Tarptautine darbo diena, kada mes kalbame ir diskutuojame apie darbuotojų teises ir kokybiškas darbo vietas. Šiemet mūsų akcentas yra kokybiškos darbo vietos“, – aiškino LPSK atstovė.
Profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas Ričardas Garuolis sakė, kad ji organizuoja renginį prie Vilniaus savivaldybės, tuo metu kitos profsąjungos dėl ilgojo savaitgalio šiemet nutarė nerengti eitynių.
„Vieninteliai mes darysime prie Europos aikštės, prie savivaldybės. (...) Žmonių daug nesusirinks, visi švenčia gegužės 1-ąją namuose, soduose ir visur kitur. Mes tokį padarysim mitingėlį ir po to bus mūsų koordinacinės tarybos posėdis“, – BNS teigė R. Garuolis.
„Kadangi yra trys dienos poilsio, tai nariai pasvarstė ir nutarė, kad vis tik reikia švęsti ne eisenoje, o namuose“, – BNS sakė R. Garuolis.
Tuo metu Kaune eitynes šiemet rengia Gegužės 1-osios profesinė sąjunga (G1PS), nepriklausanti LPSK.
„Šiais metais taip sutapo, kad atsidaro dar ir socialinis centras Kaune „Emma“. Mes ir anksčiau keliaudavome – vienais metais darydavome (eitynes – BNS) Vilniuje, kitais Kaune. Truputį teisingumo ir mažesniems miestams norėtume – persikelti kada nors ir į Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, bet kol kas nėra tiek aktyvo“, – BNS sakė profsąjungos pirmininkas Tomas Marcinkevičius-Baronas.
„Tiesiog principas kasmet truputį pakeisti vietą ir kad nereikėtų visą laiką vien kauniečiams mūsiškiams važiuoti į Vilnių“, – sakė jis.
Lietuvoje gegužės 1-oji šventine diena paskelbta 2001 metais.
