 Gegužės 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-05-18 06:33
BNS inf.

Gegužės 18-oji, pirmadienis, 21 savaitė.

Scanpix nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 5.10 val., leidžiasi 21.21 val. Dienos ilgumas 16.11 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 5.25 val., leidžiasi - .

Vardadieniai:

Erdvilas, Erikas, Erdmė, Julita, Rytė, Venancijus (Venantas)

Datos:

Tarptautinė muziejų diena

Tarptautinė žavėjimosi augalais diena

Pasaulinė orientavimosi sporto diena

Gegužės 18-oji Lietuvos istorijoje:

1939 – Kaune gimė Lietuvos pianistė ir pedagogė Aldona Dvarionaitė. Mirė 2000 m. Vilniuje.

1989 – Lietuvos SSR Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvos įstatymų viršenybę prieš Sovietų Sąjungos įstatymus.

2001 – UNESCO pirmąkart paskelbus Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrus, jais tapo Lietuvos Kryždirbystė ir kryžių simbolika.

2006 – baigdamas aštuoniasdešimt vienerius metus, po sunkios ilgos ligos mirė žinomas vertėjas, rašytojų sąjungos narys Stasys Sabonis.

2025 – Bazelyje, Šveicarijoje, vykusiame „Eurovizijos“ dainų konkurso finale Lietuvos atstovai grupė „Katarsis“ su daina „Tavo akys“ užėmė 16-ąją vietą. Konkursą laimėjo Austrijos dainininkas JJ (Džei Džei) su daina „Wasted Love“.

Gegužės 18-oji pasaulio istorijoje:

1799 – mirė prancūzų dramaturgas Pierre Beaumarchais (Pjeras Bomaršė) – komedijų „Figaro vedybos“ ir „Sevilijos kirpėjas“ autorius.

1804 – Napoleonas Bonaparte&#39;as (Napoleonas Bonapartas) paskelbtas Prancūzijos valdovu; karūnuotas tų pačių metų gruodžio 2 dieną.

1920 – netoliese Krokuvos (Lenkija) gimė Karolis Wojtyla (Karolis Vojtyla), 1978 metais tapęs 264-uoju Romos popiežiumi (Jonu Pauliumi II).

1944 – SSRS vadovybė pradėjo masinį totorių, apkaltinų bendradarbiavimu su naciais, trėmimą iš Krymo.

1954 – įsigaliojo Europos Žmogaus Teisių konvencija.

1988 – pirmieji 1300 rusų karių išvesti iš Afganistano.

1994 – iš Ruandos grįžę stebėtojai pareiškė, jog etniniuose susirėmimuose žuvo mažiausiai 200 tūkstančių asmenų.

2011 – daugybę prestižinių grožinės literatūros apdovanojimų pelnęs amerikiečių rašytojas Philip Roth (Filipas Rotas) buvo paskelbtas ketvirtuoju tarptautinės „Man Booker“ literatūros premijos laureatu.

2018 – dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus skandalo popiežiui Pranciškui atsistatydinimo prašymus pateikė visi 34 Čilės vyskupai.

Gegužės 18-oji šou pasaulyje:

1949 – gimė britų grupės „Yes“ narys Rick Wakeman (Rikas Veikmenas).

1957 – gimė grupės „Enigma“ įkūrėjas Michael Cretu (Maiklas Kretu).

1999 – grupė „Backstreet Boys“ išleido trečiąjį albumą „Millennium“.

2001 – pasirodė animacinis filmas „Šrekas“.

2014 – būdamas 82 metų mirė amerikiečių operatorius Gordon Willis (Gordonas Vilisas), labiausiai išgarsėjęs savo darbu statant „Krikštatėvio“ (The Godfather) trilogiją ir bendradarbiavimu su režisieriumi Woody Allen (Vudžiu Alenu).

