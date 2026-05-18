Gegužės 18-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.10 val., leidžiasi 21.21 val. Dienos ilgumas 16.11 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 5.25 val., leidžiasi - .
Vardadieniai:
Erdvilas, Erikas, Erdmė, Julita, Rytė, Venancijus (Venantas)
Datos:
Tarptautinė muziejų diena
Tarptautinė žavėjimosi augalais diena
Pasaulinė orientavimosi sporto diena
Gegužės 18-oji Lietuvos istorijoje:
1939 – Kaune gimė Lietuvos pianistė ir pedagogė Aldona Dvarionaitė. Mirė 2000 m. Vilniuje.
1989 – Lietuvos SSR Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvos įstatymų viršenybę prieš Sovietų Sąjungos įstatymus.
2001 – UNESCO pirmąkart paskelbus Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrus, jais tapo Lietuvos Kryždirbystė ir kryžių simbolika.
2006 – baigdamas aštuoniasdešimt vienerius metus, po sunkios ilgos ligos mirė žinomas vertėjas, rašytojų sąjungos narys Stasys Sabonis.
2025 – Bazelyje, Šveicarijoje, vykusiame „Eurovizijos“ dainų konkurso finale Lietuvos atstovai grupė „Katarsis“ su daina „Tavo akys“ užėmė 16-ąją vietą. Konkursą laimėjo Austrijos dainininkas JJ (Džei Džei) su daina „Wasted Love“.
Gegužės 18-oji pasaulio istorijoje:
1799 – mirė prancūzų dramaturgas Pierre Beaumarchais (Pjeras Bomaršė) – komedijų „Figaro vedybos“ ir „Sevilijos kirpėjas“ autorius.
1804 – Napoleonas Bonaparte'as (Napoleonas Bonapartas) paskelbtas Prancūzijos valdovu; karūnuotas tų pačių metų gruodžio 2 dieną.
1920 – netoliese Krokuvos (Lenkija) gimė Karolis Wojtyla (Karolis Vojtyla), 1978 metais tapęs 264-uoju Romos popiežiumi (Jonu Pauliumi II).
1944 – SSRS vadovybė pradėjo masinį totorių, apkaltinų bendradarbiavimu su naciais, trėmimą iš Krymo.
1954 – įsigaliojo Europos Žmogaus Teisių konvencija.
1988 – pirmieji 1300 rusų karių išvesti iš Afganistano.
1994 – iš Ruandos grįžę stebėtojai pareiškė, jog etniniuose susirėmimuose žuvo mažiausiai 200 tūkstančių asmenų.
2011 – daugybę prestižinių grožinės literatūros apdovanojimų pelnęs amerikiečių rašytojas Philip Roth (Filipas Rotas) buvo paskelbtas ketvirtuoju tarptautinės „Man Booker“ literatūros premijos laureatu.
2018 – dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus skandalo popiežiui Pranciškui atsistatydinimo prašymus pateikė visi 34 Čilės vyskupai.
Gegužės 18-oji šou pasaulyje:
1949 – gimė britų grupės „Yes“ narys Rick Wakeman (Rikas Veikmenas).
1957 – gimė grupės „Enigma“ įkūrėjas Michael Cretu (Maiklas Kretu).
1999 – grupė „Backstreet Boys“ išleido trečiąjį albumą „Millennium“.
2001 – pasirodė animacinis filmas „Šrekas“.
2014 – būdamas 82 metų mirė amerikiečių operatorius Gordon Willis (Gordonas Vilisas), labiausiai išgarsėjęs savo darbu statant „Krikštatėvio“ (The Godfather) trilogiją ir bendradarbiavimu su režisieriumi Woody Allen (Vudžiu Alenu).
