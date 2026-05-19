Gegužės 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.08 val., leidžiasi 21.23 val. Dienos ilgumas 16.15 val.
Mėnulis (jaunatis) leidžiasi 0.41 val., teka 6.27 val.
Vardadieniai:
Celestinas, Dangė, Gilvinas, Ivas, Jovaras, Pudencijona, Skaistis, Tauras
Gegužės 19-oji Lietuvos istorijoje:
1927 – gimė aktorė Regina Varnaitė.
1951 – gimė dainuojamos poezijos atlikėjas ir autorius, televizijos laidų vedėjas Vytautas Kernagis. Mirė 2008 m.
1959 – gimė pianistė, muzikos pedagogė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Mūza Rubackytė.
1964 – gimė finansų analitikas, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
1989 – Lietuvos žaliųjų judėjimas baigė piketą prie Kauno hidroelektrinės, kur buvo sulaikytos turbinos, plukdomos į Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statybos vietą. Vyriausybė garantavo, kad turbinos bus užkonservuotos Kauno prieplaukoje. Piketas vyko nuo gegužės 13 dienos.
1991 – Krakūnų pasienio poste tarnybos metu buvo nušautas Lietuvos pasienietis Gintaras Žagunis. Tai pirmasis Lietuvos pasienietis, žuvęs po Nepriklausomybės atkūrimo.
2011 – Mariaus Kvedaravičiaus režisuotas dokumentinis filmas „Barzakh“ pelnė pagrindinį „Tarptautinės programos“ prizą dokumentinių filmų festivalyje „BelDocs“ Belgrade.
2014 – eidamas 75–uosius metus mirė kino ir teatro aktorius Antanas Šurna.
Gegužės 19-oji pasaulio istorijoje:
1451 – gimė Christopher Columbus (Kristupas Kolumbas), jūrininkas, keliautojas, Amerikos atradėjas. Mirė 1506 m.
1536 – mirties bausmė už neištikimybę įvykdyta Anne Boleyn (Anai Bolein), Anglijos karaliaus Henry VIII (Henriko VIII) žmonai, Anglijos Karalienės Elizabeth I (Elžbietos I) motinai.
1635 – Prancūzija paskelbė karą Ispanijai.
1991 – 12 valandų tūkstančiai demonstrantų priešinosi policijai Pietų Korėjos Kvangdžu mieste.
1992 – „Amnesty International“ apkaltino Kiniją žmogaus teisių pažeidinėjimu.
1998 – studentai Indonezijos sostinėje Džakartoje užėmė parlamentą, reikalaudami prezidento Suharto atsistatydinimo.
2018 – amerikietė aktorė Meghan Markle (Megan Markl) Vindzoro pilyje ištekėjo už princo Harry (Hario), tapdama Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos nare.
2022 – „Mercedes“ patvirtino, jog parduota brangiausias pasaulyje automobilis –1955-ųjų „Mercedes-Benz SLR“, pirkėjui kainavęs 135 mln. eurų.
2024 – Irane sraigtasparnio katastrofoje žuvo šalies prezidentas Ebrahimas Raisi ir užsienio reikalų ministras Hosseinas Amirabdollahianas.
Gegužės 19-oji šou pasaulyje:
1926 – Berlyne gimė legendinis vokiečių teatro ir kino režisierius Peter Zadek (Pėteris Zadekas). Jis laikomas vienu iš ryškiausių vokiečių teatro scenos šviesulių. Mirė 2009 m. liepos 30 d.
1945 – gimė britų grupės „The Who“ gitaristas ir vokalistas Pete Townsend (Pytas Taunsendas).
1949 – gimė „ZZ Top“ bosistas ir vokalistas Dusty Hill (Dastis Hilas).
1954 – gimė sunkiojo roko grupės „AC/DC“ narys Phil Rudd (Filas Radas).
1962 – Marilyn Monroe (Merlin Monro) dalyvaujant 15 tūkst. žiūrovų JAV prezidentui Johnui F. Kennedy (Džonui Kenedžiui) atliko dainą „Happy Birthday, Mr. President“.
1972 – gimė švedų pop grupės „Ace of Bace“ vokalistė Jenny Berggren (Dženi Bergren).
1979 – tuometiniame Leningrade įvyko Elton John (Eltono Džono) koncertas. Dainininkas tapo pirmuoju Vakarų muzikantu, koncertavusiu Sovietų Sąjungoje.
1986 – Peter Gabriel (Pyteris Geibrelas) išleido albumą „So“.
1998 – reperis DMX išleido savo debiutinį studijinį albumą „It's Dark and Hell Is Hot“, kuris pasiekė pirmąją vietą „Billboard“ topuose.
2013 – šešiastygė elektrinė gitara, kuria grojo „bitlai“ John Lennon (Džonas Lenonas) ir George Harrison (Džordžas Harisonas), aukcione „Julien's“ JAV buvo parduota už 408 tūkst. dolerių.
