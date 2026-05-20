Gegužės 20-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.07 val., leidžiasi 21.25 val. Dienos ilgumas 16.18 val.
Mėnulis (jaunatis) leidžiasi 1.33 val., teka 7.52 val.
Vardadieniai:
Akvilas, Alfredas, Bernardinas, Eidvilas, Vygintė
Datos:
Pasaulinė metrologų diena
Mažojo futbolo diena
Pasaulinė bičių diena
Tarptautinė personalo profesionalų diena
Gegužės 20-oji Lietuvos istorijoje:
1522 – Pranciškus Skorina įkūrė pirmąją spaustuvę LDK.
1648 – Merkinėje mirė Lenkijos ir Lietuvos karalius Vladislovas Vaza.
1944 – gimė režisierius, Nacionalinės premijos laureatas Jonas Vaitkus.
1995 – prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas ir premjeras Adolfas Šleževičius su Latvijos prezidentu Gunčiu Ulmaniu ir jo atstovais medžioklėje miškuose ties Maišiagala pasirašė memorandumą dėl Lietuvos ir Latvijos sienos Baltijos jūroje. Apie susitarimus nebuvo informuota nei Užsienio reikalų ministerija, nei derybų su Latvija delegacija. Žiniasklaidai paskelbus pagrindinius memorandumo punktus kilo abejonių, ar jis naudingas Lietuvai. 1996 metais A. M. Brazauskas savo parašą po Maišiagalos memorandumu atšaukė.
2006 – „LT United“ „Eurovizijos“ konkurse užėmė šeštąją vietą finale: tai geriausias iki tol rezultatas Lietuvos istorijoje.
Gegužės 20-oji pasaulio istorijoje:
1506 – Ispanijoje mirė italų keliautojas Christopher Columbus (Kristoforas Kolumbas) – Europos kolonializmo pradininkas. Gimė 1451 m.
1799 – gimė prancūzų grožinės literatūros rašytojas Honore de Balzac (Onore de Balzakas).
1806 – gimė John Stuart Mill (Džonas Stiuartas Milis), anglų filosofas pozityvistas, logikas, ekonomistas, dar žinomas kaip liberalizmo ir utilitarizmo teoretikas. Mirė 1873 m.
1902 – paskutiniai JAV daliniai buvo išvesti iš Kubos.
1956 – Ramiojo vandenyno Bikini atole JAV pirmą kartą išmėgino vandenilinę bombą.
1960 – šimtai gyventojų tapo žemės drebėjimo bei cunamio bangos aukomis Čilės pietuose.
1990 – pirmą kartą per 45 metus Rumunijoje vyko laisvi demokratiniai rinkimai.
1998 – iš Romos Nacionalinės moderniojo meno galerijos pagrobti du Vincent Van Gogh (Vinsento Van Gogo) bei vienas Paul Cezanne (Polo Sezano) paveikslas.
2010 – vagis iš Moderniojo meno muziejaus Paryžiuje išnešė penkis paveikslus, tarp jų – Henri Matisse (Anri Matiso) ir Pablo Picasso (Pablo Pikaso) darbus, kurių bendra vertė – apie pusė milijardo eurų.
2023 – Rusijos kariai paskelbė užėmę sugriautą Bachmutą – šis mūšis buvo ilgiausias ir vienas kruviniausių per Rusijos ir Ukrainos konflikto laikotarpį.
Gegužės 20-oji šou pasaulyje:
1944 – gimė anglų dainininkas Joe Cocker (Džou Kokeris) – John Robert Cocker (Džonas Robertas Kokeris).
1946 – gimė JAV pop žvaigždė Cher (Šer) – Cherilyn La Pierre (Šerilina La Pjer).
1963 – gimė Brian Nash (Brajans Našas) iš grupės „Frankie Goes to Hollywood“.
1967 – Jimi Hendrix (Džimis Hendriksas) pasirašė savo pirmąjį Amerikoje įrašų kontraktą su kompanija „Reprise Records“.
1996 – buvo išleistas grupės „Metallica“ singlas „Until It Sleeps“.
2012 – būdamas 62 metų mirė Robin Gibb (Robinas Gibas), kuris su broliais Barry (Bariu) ir Maurice (Morisu) sukūrė disko laikų hitų mašiną „Bee Gees“.
