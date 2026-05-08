Glaustai: Paluckui panaikinta neliečiamybė, Zailskienė kalba apie diskotekas gimstamumui skatinti

Ketvirtadienį Seimas panaikino buvusio premjero, parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę – politikas prieš balsavimą parlamentarams teigė, kad prokuratūros inicijuotame procese jų pagalbos jam neprireiks. Tuo metu tęsiantis diskusijoms dėl prastėjančios Lietuvos demografinės padėties, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad rudenį svarstoma organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti, taip siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Seimas panaikino ekspremjero, parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Už jo imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš – 2, susilaikė – 3 Seimo nariai. Prieš balsavo demokratų frakcijos atstovas Dainius Varnas bei „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Susilaikė „Nemuno aušros“ atstovai Lina Šukytė-Korsakė, Saulius Bucevičius bei Kęstutis Bilius. Vis tik, pasibaigus balsavimui D. Varnas tikino suklydęs ir prašė jo balsą protokolui užskaityti „už“. Buvęs premjeras, kreipdamasis į parlamentarus, akcentavo, jog Generalinės prokuratūros inicijuotame procese Seimo narių pagalbos jam esą neprireiks. Generalinės prokurorės kreipimesi Seimui nurodoma, kad G. Paluckas su žmona neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Teisėsauga atliko kratas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete. Apie tai A. Bužinskas pranešė savo „Facebook“ paskyroje. Policija apie kratas patvirtino ir pridūrė, jog taip pat krata atlikta A. Bužinsko automobilyje. Teigiama, jog yra atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso (BK) 228 straipsnio 1 dalį ir 229 straipsnį. Pirmasis straipsnis numato atsakomybę už piktnaudžiavimą, antrasis – už tarnybos pareigų neatlikimą.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga ketvirtadienį pradeda kolektyvines derybas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM). Jose daugiausia dėmesio bus skiriama mokytojų saugumui mokyklose bei jaunų specialistų pritraukimui į švietimo sistemą. Anot profesinės sąjungos, pirmojo susitikimo metu tikimasi susitarti dėl derybų gairių ir reguliaraus susitikimų grafiko. LŠDPS teigia, kad derybos turėtų vykti kas savaitę, užtikrinant sklandų ir skaidrų procesą.
Lietuvos indėlis, prisidedant prie laivybos Hormuzo sąsiauriu atnaujinimo, veikiausiai būtų paremtas išminavimo pajėgumais, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tiesa, ministras pripažįsta, jog vis dar nėra iki galo aišku, kokiu formatu vyktų laivybos atnaujinimo sąsiauryje operacija. Praėjusią savaitę prezidentas teigė, jog JAV pasiūlymas prisijungti prie šalių koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauryje artimiausiu metu bus aptartas VGT posėdyje. Tuo metu Krašto apsaugos ministerijos vadovas nurodo, jog tarybos posėdis turėtų būti sušauktas dar šį mėnesį.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako – tikėtina, kad Latvijos oro erdvę kirtę bepiločiai orlaiviai galėjo būti ukrainietiški, paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Vis dėlto, ministras pabrėžė, kad tikslesnę informaciją apie bepiločių orlaivių kilmę pateiks Latvijos ekspertų atliekamas tyrimas. R. Kauno teigimu, Lietuvoje panašių oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Kaip skelbta, Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, kad keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito.
Seimas apsisprendė Juozą Augutį skirti Lietuvos mokslo tarybos (LMT) laikinuoju pirmininku. Slapto balsavimo metu šią kandidatūrą palaikė 53, prieš balsavo 7, susilaikė 5 parlamentarai. J. Augutis LMT laikinojo pirmininko pareigas pradės eiti nuo gegužės 11 d. Laikinojo LMT vadovo imta ieškoti po to, kai Seimas balandžio viduryje atleido Gintarą Valinčių iš šios tarybos pirmininko pareigų. Kaip tuomet aiškino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) atstovai, LMT valdyba pasiūlė atleisti G. Valinčių nepatvirtinus institucijos metinės veiklos ataskaitos, už kurios įgyvendinimą atsakingas pirmininkas.
Apeliaciniame teisme antrą kartą apklaustas „čekiukų“ byloje nuteistas buvęs parlamentaras Andrius Vyšniauskas. Teismas nuosprendį skelbti planavo balandį, tačiau nutarė atnaujinti įrodymų tyrimą ir pateikti nuteistajam papildomų klausimų. Kauno apygardos teismas pernai liepą buvusį parlamentarą ir buvusį Marijampolės savivaldybės tarybos narį A. Vyšniauską pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, jam buvo skirta 7,5 tūkst. eurų piniginė bauda ir trejus metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Nustatyta, kad A. Vyšniauskas, eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, suklastojo išlaidų suvestines, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas kuro, telefono, interneto ryšio išlaidas. Anot teisėsaugos, tyrimo metu nustatyta, kad buvęs tarybos narys tokiu būdu apgaule įgijo 2 190 eurų. A. Vyšniauskas Apeliaciniame teisme siekia išteisinimo. Sprendimą teismas ketina skelbti birželio 11 d.
Šiaulių apygardos prokuratūra su kaltinamaisiais aktais Šiaulių apygardos teismui perdavė nagrinėti buvusių Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių, o dabar Seimo narių Tomo Martinaičio ir Sauliaus Bucevičiaus „čekiukų“ bylas. Jie kaltinami piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Ikiteisminių tyrimų duomenimis, T. Martinaitis ir S. Bucevičius, 2019–2023 m. eidami Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė avanso apyskaitas, jose įtvirtindami tikrovės neatitinkančius duomenis apie dalį patirtų išlaidų kurui, kurios galimai buvo susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis, vykdant tarybos narių veiklą. Kaip skelbia prokuratūra, T. Martinaitis 50 kartų į avanso apyskaitas įtraukė dyzelino ir benzino pirkimą iš kitiems asmenims ar įmonėms priklausančių mokėjimo kortelių. S. Bucevičiaus byloje nustatyta 15 analogiškų dyzelino pirkimo atvejų. Tokiu būdu T. Martinaitis kaltinamas pasisavinęs 1 996 eurų savivaldybės turto, o S. Bucevičius – 818 eurų.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad rudenį svarstoma organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti, taip siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę. Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti. Tada J. Zailskienė pirmą kartą užsiminė ir apie svarstomą senųjų diskotekų grąžinimą.
Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako neturintis, ko slėpti, ir tikina neplanuojantis atsistatydinti, viešumoje komunikacijos specialistui Karoliui Žukauskui paskelbus apie galimai neskaidrią aplinkos ministro ir jo vadovaujamos institucijos veiklą. Dėl K. Žukausko paskelbtų klausimų Seimo nariai penktadienį inicijuoja neeilinį Aplinkos apsaugos komiteto posėdį, kuriame ministro bus prašoma į juos atsakyti. K. Žukauskas asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje šią savaitę paskelbė aplinkos ministrui nusiuntęs 10 klausimų, susijusių su ministerijos įstaigų vadovų, ministro komandos narių paskyrimu, pažintimis su nusikalstamo pasaulio atstovais.
„Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas sako, kad nuostoliai, patirti dėl traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose, paaiškės kitą savaitę. Anot jo, panašiu metu bendrovė turėtų sužinoti, kokią dalį šios žalos padengs draudimas. „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas tuo metu teigė, jog avariją Jiesioje (Kauno r.) galėjo nulemti žmogiškoji klaida. Pasak A. Rumsko, abiejų avarijų aplinkybės LTG komandai yra jau maždaug aiškios, tačiau dabar svarbu sužinoti priežastis – tam atliekami tyrimai, techninės ekspertizės. LTG grupės vadovo teigimu, rezultatai, geriausiu atveju, paaiškės po mėnesio. Traukinių eismas tiek Jiesioje, tiek Gudžiūnuose (Kėdainių r.) yra visiškai atkurtas, tačiau pastarajame ruože yra taikomas greičio ribojimas.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Rusija perspėjo Kyjive dirbančius užsienio diplomatus, kad atakuos šį miestą, jei Ukraina trukdys Antrojo pasaulinio karo minėjimams Maskvoje ateinantį savaitgalį. Rusija kasmet gegužės 9 d. švenčia Pergalės Antrajame pasauliniame kare dieną, surengdama didžiulį karinį paradą Raudonojoje aikštėje. Šią savaitę Maskva paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina gegužės 8–9 d., kad jos sutaptų su minėjimo renginiais. Kyjivas savo ruožtu paskelbė vienašališkas paliaubas anksčiau, gegužės 5–6 d., o prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija jų nesilaiko, todėl Ukraina savo nuožiūra pasirinksianti tinkamą atsaką.
Jungtinėje Karalystėje vyksta svarbūs savivaldos rinkimai. Analitikų teigimu, šie rinkimai dar labiau padidins spaudimą visuomenės itin nepalankiai vertinamam leiboristų premjerui Keirui Starmeriui ir akivaizdžiai parodys kraštutinių dešiniųjų bei kairiųjų populistų stiprėjimą. Prognozuojama, kad pagrindiniais laimėtojais šiuose savivaldos rinkimuose bus Nigelo Farage'o antiimigracinė partija „Reform UK“ ir kairiųjų pažiūrų „Žalieji“, kuriems vadovauja save ekopopulistu vadinantis Zackas Polanskis. Pasak ekspertų, Anglijoje leiboristai gali prarasti apie 1 850 iš maždaug 2 550 mandatų savivaldos institucijose, kuriuos bando išsaugoti. Apklausos taip rodo, kad leiboristai praras decentralizuotos Velso vyriausybės Kardife kontrolę pirmą kartą nuo tada, kai Velsas prieš 27 metus gavo savo parlamentą. Leiboristai taip pat baiminasi galimo gėdingo pasirodymo Škotijoje, kur rinkėjai rinks visus 129 decentralizuoto Škotijos parlamento narius.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio Vatikane susitiko su popiežiumi Leonu XIV. JAV valstybės departamento teigimu, po kelias savaites tvyrojusios įtampos tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų vykęs pokalbis buvo draugiškas ir konstruktyvus bei patvirtino „tvirtus Jungtinių Valstijų ir Šventojo Sosto santykius bei bendrą jų įsipareigojimą skatinti taiką ir žmogiškąjį orumą“. Šis vizitas vyksta po Donaldo Trumpo žodinių išpuolių prieš 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovaujantį Leoną XIV dėl jo pozicijos karo Irane atžvilgiu.
Paryčiais iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keletas dronų ir bent vienas iš jų sudužo Rėzeknėje, apgadindamas naftos saugyklą. Latvijos valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba išsiuntė pranešimą apie pavojų į Ludzos, Balvų ir Rėzeknės savivaldybių gyventojų mobiliuosius telefonus. Dėl šios incidento visos Rezeknės miesto ir savivaldybės švietimo įstaigos atšaukė pamokas. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pareiškė, kad dronų incidentai Latgaloje yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė.
