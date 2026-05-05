Glaustai: prokuratūra kreipėsi į Seimą dėl Palucko neliečiamybės, namuose sulaikytas Bartoševičius

LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą, parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Pats G. Paluckas sutiko, kad jo imunitetas būtų naikinamas supaprastina tvarka, nesudarant komisijos. Netrukus po to politikas nurodė ketinantis tęsti darbą Seime, likti socialdemokratų frakcijoje. Savo ruožtu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dar prieš Seimo posėdį kalbėjo, jog neragins G. Palucko trauktis iš frakcijos. Tiesa, jis pripažino, kad G. Palucko istorija kenkia socialdemokratams.
Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atėmimo bausme nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius pats į policiją neatvyko, buvo sulaikytas namuose. Vėliau jis nuvežtas į Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariato (AVPK) areštinę ir, sostinės policijos žiniomis, į Kauno tardymo izoliatorių. Anksčiau į policiją buvęs parlamentaras žadėjo prisistatyti pats, tačiau to nepadarė. Kaip Eltai teigė Vilniaus AVPK atstovė Julija Samorokovskaja, pirmadienį pareigūnai gavo teismo potvarkį dėl K. Bartoševičiui skirtos bausmės atlikimo, tačiau su nuteistuoju policijai susisiekti nepavyko. Pareigūnai bendravo su jo advokatu, kuris, anot jos, pasakė antradienį į policiją atvyksiantis su K. Bartoševičiumi, tačiau buvusio parlamentaro į komisariatą nepristatė. Praėjusią savaitę Apeliacinis teismas atmetė už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus nuteisto K. Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Buvusiam Seimo nariui skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė, jam uždrausta 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, susijusia su vaikais.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė paraginti socialdemokratą, Seimo Kultūros komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską užpildyti lobistinės veiklos deklaraciją. Apie tai Eltą informavo komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas. Pasak jo, jei parlamentaras neatsižvelgs į šią rekomendaciją, VTEK turės teisę atlikti tyrimą, dėl galimai pažeisto Lobistinės veiklos įstatymo. Toks sprendimas priimtas po to, kai balandžio pabaigoje Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) kreipėsi į VTEK dėl K. Vilkauskui Interneto žiniasklaidos asociacijos (IŽA) galimai darytos lobistinės įtakos.
Seimas nepritarė iniciatyvai nustatyti 40 metų amžiaus cenzą istoriniams automobiliams. Antradienį tokias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas Seimas grąžino iniciatoriams tobulinti. Tokį Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pasiūlymą palaikė 76 Seimo nariai, 1 buvo prieš, 1 susilaikė. Įstatymo pataisų autorius socialdemokratas Antanas Nedzinskas siūlė pakelti istorinių automobilių amžiaus kartelę ir atsisakyti galiojančios įstatymo nuostatos, kad istorinio automobilio modelis turi būti nebegaminamas mažiausiai 15 metų. Parlamentaras taip pat siūlė panaikinti prievolę istorinių automobilių vairuotojams mokėti magistralinių kelių naudotojo mokestį.
Nuolat įvairius nusikaltimus vykdančiam turtingam verslininkui Artūrui Daikeriui Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė realų laisvės atėmimą 1 metams ir 2 mėnesiams. Jis pripažintas kaltu dėl keturių smurtinių nusikaltimų artimoje aplinkoje – būdamas neblaivus, vyras smurtavo prieš sutuoktinę: smūgiavo į jos galvą, veidą, spardė, suduodavo, smurtavo naudodamas rankinę, kitus daiktus. Vilniaus miesto apylinkės teismas ir anksčiau šiam vilniečiui buvo skyręs laisvės atėmimo bausmę kitoje byloje – vyras keturis kartus vairavo neblaivus. Tačiau bylą pagal nuteistojo skundą vėliau peržiūrėjęs Vilniaus apygardos teismas realią laisvės atėmimo bausmę panaikino ir ją atidėjo. Už smurtą prieš sutuoktinę teisiamas A. Daikeris prašė vėl jam atidėti bausmės vykdymą, bet šįkart teismas konstatavo, kad jis nepateisino teismų jam parodyto nepasitikėjimo. Bylos duomenimis, vyras prieš sutuoktinę smurtavo pernai kovą, taip pat liepą ir šiemet sausio 20 d. – praėjus vos savaitei, kai Vilniaus apygardos teismas nusprendė jo neįkalinti už vairavimą išgėrus, o atidėti laisvės atėmimo bausmę.
Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT) pranešė atliekanti septynis patikrinimus dėl alkoholį vartojusių darbuotojų. Praeitą penktadienį buvo nustatyta, kad dvi LKT pareigūnės vairavo neblaivios. Pirmadienį užfiksuoti trys atvejai, kai LKT darbuotojai (du pareigūnai ir informacinių technologijų darbuotojas, ne pareigūnas) į darbą atvyko neblaivūs. Antradienį į darbą atvyko neblaivūs darbuotojai, ne pareigūnai, jų atžvilgiu taip pat pradėti patikrinimai. LKT teigia, kad institucijoje galioja nulinės tolerancijos politika alkoholio vartojimo pažeidimams. Tokie pažeidimai vertinami itin griežtai, kadangi jie kelia grėsmę tiek pačių darbuotojų, tiek visuomenės saugumui, taip pat daro žalą institucijos reputacijai.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) duomenimis, nuo antros pakopos pensijų reformos įsigaliojimo prie kaupimo iš viso prisijungė 14 tūkst. žmonių. Asociacijos teigimu, į pensijų fondus sugrįžo dalis kaupusiųjų anksčiau, taip pat sudaryta naujų sutarčių. Per tris pirmuosius pensijų reformos mėnesius prie kaupimo prisijungė 2,3 tūkst. dalyvių, o per balandį po sutarties nutraukimo kaupti sugrįžo dar 11,7 tūkst. gyventojų. Per tris pensijų reformos mėnesius antros pakopos fondai iš viso neteko 4,4 mlrd. eurų turto – jis sumažėjo iki 6,2 mlrd. eurų ir pasiekė tokį lygį, kuris buvo 2023 m. viduryje. Iš bendro turto 2,9 mlrd. eurų grąžinta gyventojams, 1,3 mlrd. eurų – „Sodrai“.
Per praėjusią savaitę Lietuvos geležinkeliuose įvykus dviem traukinių avarijoms, už infrastruktūrą atsakingos valstybės bendrovės „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas teigia, kad šiai sričiai trūksta finansavimo. Anot jo, šiuo metu beveik visos investicijos skiriamos europiniam „Rail Baltica“ projektui, kuris yra labai brangus ir kurio finansuoti vien nacionalinėmis lėšomis šalis neišgali. Esamai geležinkelių infrastruktūrai tuo metu, kaip teigia V. Žalimas, reikia atnaujinimo ir susikaupęs lėšų poreikis remontams sudaro mažiausiai 350 mln. eurų. Pasak „LTG Infra“ generalinio direktoriaus, šalis iš esmės yra itin sudėtingoje padėtyje, kai didesnių lėšų reikia infrastuktūrai kone visose srityse, tačiau skolinimosi galimybės – mažos, o svarbiausiu prioritetu išlieka krašto apsauga. Kaip skelbė ELTA, ankstų praėjusio penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Kitas incidentas įvyko šeštadienio naktį Kauno rajone esančioje Jiesioje, kai nuo vėžės nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
JAV gynybos sekretorius pareiškė, kad paliaubos tarp JAV ir Irano toliau galioja. Nauja JAV iniciatyva „Laisvės projektas“ laivybai Hormuzo sąsiauryje atkurti, anot Pete'o Hegsetho, yra atskira, ribotos trukmės gynybinė operacija. Pasak JAV centrinės vadavietės, vykdant šią iniciatyvą pirmadienį per sąsiaurį į Persijos įlanką įplaukė eskadriniai minininkai. Taip pat pranešta, kad sąsiauriu praplaukė du su JAV vėliava plaukiojantys prekybiniai laivai. JAV pajėgos teigia per akciją sunaikinusios šešis Islamo Respublikos greitaeigius laivus. Islamo revoliucinė gvardija, jos pačios teigimu, kaip perspėjimą JAV karo laivų link paleido kelias raketas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino Iranui sunaikinimu, jei bus puolami amerikiečių laivai.
Rumunijos parlamentas nubalsavo už liberalaus ministro pirmininko Ilie Bolojano nušalinimą. Balsuoti dėl nepasitikėjimo pasiūlė kraštutiniai dešinieji ir praėjusį mėnesį iš koalicinės vyriausybės pasitraukusi didžiausia Rumunijos partija socialdemokratai. Prieš balsavimą parlamente I. Bolojanas gynė savo pastangas vykdyti biudžeto deficito mažinimui skirtas reformas ir kritikavo siūlymą jį nušalinti kaip „melagingą, cinišką ir išgalvotą“. Pasak apžvalgininkų, politinės derybos gali užtrukti kelias savaites ir baigtis naujos vyriausybės iš tų pačių keturių proeuropietiškų partijų (įskaitant socialdemokratus) sudarymu, bet su kitu premjeru.
Ispanija pranešė nepriimsianti sprendimo, kur leisti švartuotis kruiziniam laivui „MV Hondius“, kol bus išanalizuoti epidemiologiniai duomenys. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, iš Argentinos į Žaliąjį Kyšulį plaukusiame laive iki gegužės 4 d. užfiksuoti septyni viruso atvejai (du laboratorijoje patvirtinti hantaviruso atvejai ir penki įtariami atvejai), iš kurių trys baigėsi mirtimi. Trys keleiviai buvo evakuoti medicininiu pagrindu, keturi tebėra laive. PSO taip pat pareiškė įtarianti, kad paprastai tarp graužikų plintantis hantavirusas šįkart galėjo plisti tarp kruizinio laivo keleivių, nors anksčiau tebuvo užfiksuotas vienintelis žmogaus perdavimo žmogui atvejis. Įtariama, kad pirmasis susirgęs asmuo šiuo virusu užsikrėtė dar prieš įlipdamas į kruizinį laivą.
