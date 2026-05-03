Į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas – vienintelis kandidatas

Pretendentų į teisėjus atrankos komisija jį pripažino tinkamiausiu kandidatu.
Galutinį sprendimą dėl šios kandidatūros teikimo Seimui priims prezidentas Gitanas Nausėda.
Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos vertinimai prezidento nesaisto.
N. Meilutis yra baigęs teisės studijas Mykolo Romerio universitete, dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedroje lektoriumi ir docentu.
Teisinę karjerą jis pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnyboje Kaune, čia dirbo ikiteisminio tyrimo pareigūnu, 2004–2007 metais buvo Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas, 2010–2011 metais – Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininkas.
Nuo 2011-ųjų N. Meilutis ėjo Kauno apygardos teismo teisėjo ir šio teismo pirmininko pareigas, 2021-ųjų gegužę paskirtas Lietuvos apeliacinio teismo teisėju, po mėnesio – ir šio teismo pirmininku.
Jis taip pat yra Teisėjų tarybos narys.
Pagal Konstituciją Lietuvos apeliacinio teismo pirmininką iš šio teismo teisėjų skiria prezidentas Seimo pritarimu.
