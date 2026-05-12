Juozas Olekas: Sporto rūmai turi atsispindėt istorinę nacionalinę patirtį, nebūti per triukšmingi

„Pagrindinis dalykas, kad tai atspindėtų mūsų istorinę nacionalinę patirtį – ką turime. O ir kad tai nebūtų per triukšmingas, kuris nepažeistų tos rimties, kadangi pastatas stovi buvusių kapinių vietoje“, – Seime antradienį žurnalistams teigė J. Olekas.
„Turime Sporto rūmuose istorinę Lietuvos atmintį, kur buvo Sąjūdžio suvažiavimas, kur buvo pašarvoti žuvę Sausio 13-osios didvyriai. Tai turime įamžinti“, – pridūrė jis.
Todėl J. Olekas siūlo 1971-aisiais statytus Sporto rūmus pripažinti ne regioninės, o nacionalinės svarbos.
„Jį pripažinti ne regioniniu, bet nacionaliniu objektu, kad įtvirtintume Sporto rūmų reikšmę valstybingumo istorijoje“, – kalbėjo Seimo vadovas.
Pasak jo, būtų gražiau, jeigu pastatas būtų tvarkomas „nacionaliniu mastu“.
„Čia toks techninis dalykas, vienaip ar kitaip. Manau, kad būtų gražiau, jeigu galėtume nacionaliniu mastu sutvarkyti. Tai pasižiūrėsime, kaip yra, kaip bus galimybės, matau čia, kad kokia čia ta laiko ašis turėtų būti, nes reikėtų kai kuriuos dalykus patikrinti – vieni sako, kad jau viskas įvykę – yra leidimas statyboms, kiti – kad jau yra senaties terminas. Sporto rūmai turi būti sutvarkyti, geriausia, kad tą galėtume padaryti nacionalinėmis pajėgomis. Jeigu prisidės Vilniaus miestas, mes sveikinsime“, – kalbėjo J. Olekas.
Seimo vadovo tvirtinimu, dar nėra priimtas sprendimas, kokiomis pajėgomis bus pertvarkomi Sporto rūmai.
„Tai jis niekur nėra atmestas (savivaldos prisidėjimas – BNS), man atrodo, kad jis gali būti svarstomas. Galbūt kitos lėšos – Turto bankas“, – svarstė J. Olekas.
Jo teigimu, partijos lyderiai dėl Sporto rūmų ateities sutaria.
„Turėjau progos kalbėtis ir su partijos pirmininku (Mindaugas Sinkevičius – BNS), ir su ministre pirmininke (Inga Ruginienė – BNS), jie lygiai tos pačios nuomonės, kad Sporto rūmai turėtų būti traukos centras, pažiba Vilniaus centre, o ne toks aptvertas ir užkaltais langais pastatas“, – pridūrė jis.
J. Oleko teigimu, niekas neprieštarauja, kad Sporto rūmai turėtų būti sutvarkyti, bet reikia laikytis tam tikros tvarkos ir rimties: „Kadangi aplinka apie rūmus yra buvusios žydų kapinės, turėtume prisilaikyti tam tikros rimties.“
BNS rašė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) senbuviai norėtų, kad Sporto rūmų kontrolę išlaikytų Vyriausybė, jame įsikurtų konferencijų centras, kiti, tarp kurių partijos vadovas ir premjerė, mano, kad pastatas turėtų priklausyti savivaldybei, taip išvengiant papildomo finansinio įsipareigojimo centrinei valdžiai.
Dalis Seimo narių siūlo Vyriausybei atsisakyti idėjos Vilniaus savivaldybei perduoti buvusius Vilniaus koncertų ir sporto rūmus, siūlo juos pripažinti nacionalinės reikšmės valstybės saugomu kultūros paveldo objektu bei pastatą pritaikyti konferencijų centrui.
