Iš kariuomenės – naujausia žinia

Prie Lietuvos sienos Baltarusijos teritorijoje kariuomenės radarais stebėtas objektas, turintis bepiločio orlaivio požymių, orlaivio trajektorijai pasisukus Lietuvos kryptimi buvo paskelbtas minėtasis įspėjimas.
„Kas vyko toliau – visi žinome. Tokie įvykiai karo kaimynystėje ne visada yra išvengiami, kitos Baltijos šalys irgi nuolat susiduria su panašiais incidentais, dažniausia ligšiolinė priežastis – elektroninės kovos dezorientuoti bepiločiai orlaiviai. Incidento rimtumas labai priklauso nuo konteksto: mums tai – pirmas ryškesnis įvykis, todėl apie jį rašo visa žiniasklaida ir socialiniai tinklai, tuo tarpu Ukrainoje dėl tokio įspėjimo šiandien dažnas net nuo kėdės nepasikeltų, nors ten dronai ne šiaip suklaidinti nuskrenda, o išties atakuoja tikrus objektus ir gyvenamuosius pastatus, todėl savo pavojingumu tokio atvejo nereiktų ne tik nuvertinti, bet ir pervertinti. Niekas negalime pasakyti, kiek dar tokių atvejų bus, tačiau visi žinome banalų „kaip pasiklosi, taip išsimiegosi“. Tai realus oro atakos įspėjimas tam tikra prasme buvo ir pratybos kiekvienam iš mūsų, nes jei ir nesivadovavome rekomendacijomis, tai bent jau dabar galime pagalvoti, kur yra mūsų slėptuvės. Jei negavome pranešimo į telefoną, turime progą pasitikrinti nustatymus, ar mes patys sudarėme sąlygas tokius pranešimus mums atsiųsti, nes socialiniai tinklai nėra gyventojų perspėjimo sistemos dalis, nors mes, aišku, kai sąlygos leidžia, pasinaudojame ir jais“, – feisbuke rašė kariuomenė.
Gudžių kaime Karo policija ir Lietuvos kariuomenė ieško drono
Anot jos, gyventojų saugumo sistemos jau yra sukurtos, tobulinti visada yra ką, tačiau kad viskas sklandžiai veiktų, dėmesio tam bent trupučiuką turime skirti ir kiekvienas mūsų.
„Yra ir labai gerų atvejų – dėkojame gyventojams už rekomendacijų laikymąsi, mokytojams – kad vedė vaikus į priedangas ir visiems kitiems, kurie reagavo. Laikytis saugumo instruktažo yra labai adekvati reakcija visais gyvenimo atvejais, nes nutinka visko. Adekvačios mūsų reakcijos tik mažina pažeidžiamumą ir didina pasirengimą, kas yra vienas tiesiausių kelių į ramybę savo kasdieniniuose sprendimuose, o būtent į šią vietą priešas tokiais incidentais arba tyčia taikosi, arba išnaudoja atsitiktinumus“, – įrašą baigė kariuomenės atstovai.
Primename, kad dalyje Lietuvos trečiadienio rytą buvo paskelbtas perspėjimas gyventojams dėl galimo drono patekimo į šalies oro erdvę.
Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas
Lietuvos kariuomenė su kitomis tarnybomis trečiadienio vakarą tęsia drono paiešką tikėtinoje nukritimo teritorijoje Alytaus apskrityje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)