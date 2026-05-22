Kaunas atmeta opozicijos kritiką: paskelbus apie oro pavojų, iš Seimo grįžau dirbti į KAM

Visgi jis akcentuoja, kad paskelbus apie oro atakų pavojų jis prioritetus persidėliojo ir iškeliavo dirbti į ministeriją.
„Aš esu ir Seimo narys, tad mano pareiga yra bent dalį laiko skirti ir Seimui. Bet šiandienos situacija aiškiai parodė, kad prioritetai yra sudėlioti teisingai. Prasidėjus oro atakai aš labai skubiai pasišalinau iš Seimo, grįžau dirbti į Krašto apsaugos ministeriją (KAM), šiuo atveju, reikšmingesnio ir svarbesnio darbo“, – žurnalistams KAM teigė R. Kaunas.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas kiek anksčiau teigė nematantis problemos, jog R. Kaunas dalyvavo Seimo posėdyje, kuriame svarstomos LRT įstatymo pataisos.
„Jeigu gerai, organizuotai dirbi, tai nebūtinai (svarbu – ELTA), kurioje vietoje turi sėdėti – ministro kabinete ar Seime“, – Seime žurnalistams sakė J. Olekas
„Matau, kad ministras Kaunas darbuojasi, duoda nurodymus ir tariasi su savo komanda. O kur jam būti – tai čia jo sprendimas“, – teigė Seimo pirmininkas.
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras (NKVC) pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai.
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas.
Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Kariuomenė pranešė, kad NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai grįžta į bazę, o į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę.
Įspėjimas dėl oro pavojaus galiojo mažiau nei pusantros valandos.
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