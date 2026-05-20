Kęstutis Budrys su Baltijos šalių ir Kanados kolegomis Taline aptars saugumą, paramą Ukrainai

Keturšalio susitikimo metu ministrai aptars euroatlantinio saugumo ir atgrasymo klausimus, sąjungininkų vienybę, naštos pasidalijimą ir Aljanso pafrontės prioritetus rengiantis šių metų NATO viršūnių susitikimui, BNS nurodė Užsienio reikalų ministerija.
Taip pat bus diskutuojama apie Rusijos karą prieš Ukrainą, paramos Ukrainai stiprinimą bei spaudimo Rusijai priemones, situaciją Artimuosiuose Rytuose, Europos Sąjungos (ES) ir Kanados santykius.
Be to, vizito metu įvyks dvišalis K. Budrio susitikimas su Kanados užsienio reikalų ministre Anita Anand. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama valstybių bendradarbiavimo klausimams saugumo ir gynybos, ekonomikos ir energetikos srityse.
Keturšalis Baltijos šalių ir Kanados užsienio reikalų ministrų susitikimas organizuojamas ketvirtą kartą. 2020-aisiais susitikimas vyko Lietuvoje, 2022-aisiais – Kanadoje, 2024-aisiais – Latvijoje.
NATO viršūnių susitikimas liepos 7–8 dienomis vyks Ankaroje, Turkijoje.
