 Kęstutis Budrys su Baltijos šalių ir Kanados kolegomis Taline aptars saugumą, paramą Ukrainai

Kęstutis Budrys su Baltijos šalių ir Kanados kolegomis Taline aptars saugumą, paramą Ukrainai

2026-05-20 06:52
BNS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys trečiadienį lankysis Estijos sostinėje, kur su Baltijos šalių ir Kanados diplomatijos vadovais aptars NATO bendradarbiavimą, paramą Ukrainai.

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Keturšalio susitikimo metu ministrai aptars euroatlantinio saugumo ir atgrasymo klausimus, sąjungininkų vienybę, naštos pasidalijimą ir Aljanso pafrontės prioritetus rengiantis šių metų NATO viršūnių susitikimui, BNS nurodė Užsienio reikalų ministerija.

Taip pat bus diskutuojama apie Rusijos karą prieš Ukrainą, paramos Ukrainai stiprinimą bei spaudimo Rusijai priemones, situaciją Artimuosiuose Rytuose, Europos Sąjungos (ES) ir Kanados santykius.

Be to, vizito metu įvyks dvišalis K. Budrio susitikimas su Kanados užsienio reikalų ministre Anita Anand. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama valstybių bendradarbiavimo klausimams saugumo ir gynybos, ekonomikos ir energetikos srityse.

Keturšalis Baltijos šalių ir Kanados užsienio reikalų ministrų susitikimas organizuojamas ketvirtą kartą. 2020-aisiais susitikimas vyko Lietuvoje, 2022-aisiais – Kanadoje, 2024-aisiais – Latvijoje.

NATO viršūnių susitikimas liepos 7–8 dienomis vyks Ankaroje, Turkijoje.

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
Baltijos šalys
Kanada
Talinas
saugumas
parama Ukrainai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų