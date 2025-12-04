KT skelbs sprendimą dėl galimybės stabdyti vaiko išlaikymo išmokų mokėjimą

Byla nagrinėta pagal Marijampolės apylinkės teismo kreipimąsi.
Į jį kreipėsi moteris dėl antstolės veiksmų, kad ši liepą pusei metų sustabdė vaiko išlaikymo išmokų išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio. Moteris teigė, kad 7 metų vaikui priteistas išlaikymas, jis turi pradėti lankyti mokyklą, dėl ko susidarys papildomos išlaidos.
Pareiškėja stebėjosi, kodėl pradėjęs dirbti skolininkas turėtų būti atleistas nuo pareigos mokėti išlaikymą.
Antstoliai savo ruožtu nurodė, kad Civilinio proceso kodeksas numato šešių mėnesių nepertraukiamas „skolų atostogas“, kai skolininkas įsidarbina. Jomis galima pasinaudoti nepriklausomai nuo skolos tipo, tai yra net ir turint įsiskolinimų socialiai jautriems kreditoriams, pavyzdžiui, už vaikų išlaikymą ar sveikatai padarytą žalą.
Marijampolės apylinkės teismo teigimu, tėvai turi konstitucinę pareigą iki pilnametystės išlaikyti savo vaikus.
Anot jo, nors pagal Konstituciją įstatymų leidėjas gali nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį finansinę paramą tėvų (ar vieno iš jų) neišlaikomiems vaikams teikia valstybė, tačiau negali būti sudaromos prielaidos atleisti tėvus nuo konstitucinės pareigos išlaikyti savo vaikus.
Kreipimesi į KT nurodyta, jog Civilinio proceso kodekse nustatydamas pareigą antstoliui, esant skolininko prašymui, sustabdyti skolos išieškojimą iš jo darbo užmokesčio, įstatymų leidėjas turėjo paisyti Konstitucijoje įtvirtintos tėvų pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, vadovautis konstituciniu vaiko interesų pirmumo imperatyvu.
