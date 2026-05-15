Kur palikti vaikus per atostogas? Kai kuriems tėvams tai tampa tikru galvosūkiu

Apie tai, kaip šeimos ieško sprendimų ir kokiais iššūkiais dalijasi tarpusavyje, pasakojo „Moterų bendrystės klubo“ atstovė Olga Aponelė.
– Kur mamos dažniausiai palieka vaikus per jų atostogas?
– Vertėtų paminėti, kad tėvai tarpusavyje derinasi atostogas. Dažnai būna, kad vienas iš tėvų lieka namuose, jog galėtų prižiūrėti vaikus, o kitas dirba. Jeigu šeima atostogauja kartu, žinoma, tėvai taikosi prie vaikų atostogų – tiek rudenį, tiek vasarą, kiek įmanoma. Didžiulė pagalba, žinoma, yra seneliai ar giminaičiai. Taip pat šeimos, kurioms leidžia finansai, apsvarsto galimybes ir leidžia vaikus į vasaros stovyklas.
– Jeigu žmonės neturi finansinių galimybių išleisti vaikus į stovyklas, pasinaudoti auklių paslaugomis? Galbūt ne visi seneliai turi galimybę padėti. Ką tada daro tėvai? Ypač vieniši tėvai?
– Mūsų „Moterų bendrystės klube“ yra nemažai moterų, kurios vienos augina vieną vaiką ir daugiau. Yra labai didelis iššūkis derinti atostogas. Kaip sako mūsų narės, tai reikalauja daug kūrybiškumo. Nemaža dalis gali pasinaudoti galimybe dirbti iš namų. Tai padeda – vaikas namuose, o mama dirba, nereikia kažkokių pokyčių. Taip pat pastebima, kad moterys tarpusavyje ieško patarimų, pagalbos. Kartais mamos netgi padeda viena kitai prižiūrėti vaikus.
– Galbūt daugėja darboviečių, kurios yra lanksčios ir priima darbuotojus su vaikais į pačią darbovietę?
– Tikrai taip, yra nemažai tokių atvejų, ypač tų, kur darbdaviai leidžia ir dirbti nuotoliniu būdu. Dažniausiai tos pačios įmonės leidžia atsivesti ir vaikus į darbo vietą, kas iš tiesų labai padeda. Žinau atvejų ir pati dirbu tokioje įmonėje, kur yra žaidimų kambarys, ir vaikai gali leisti laiką ten. Tokių darbdavių yra, tačiau šiuo metu galbūt Lietuvoje dar nepakankamai.
– Nuo kokio amžiaus vaikus mamos palieka vienus leisti laisvalaikį?
– Man atrodo, kad šiais laikais yra skirtingas amžius, nes yra baimė palikti mažą vaiką. Mamos jaučiasi ramesnės, kai vaikas yra jau paauglys, sakyčiau, 13-os metų ir pan. Tada jau gali savimi pasirūpinti namuose, pasidaryti valgyti ir panašiai.
