Lietuva LGBTIQ teisių reitinge smuktelėjo iki 37 vietos Europoje

Antradienį paskelbtame žemėlapyje matyti, kad šalis surinko 24,09 proc. galimų taškų, vertinant teisinę ir politinę LGBTIQ žmonių apsaugą. Šis rezultatas yra vos geresnis nei pernai, kai surinkta 24 proc. taškų.
Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos pozicijos užtikrinant LGBTIQ bendruomenės teises smunka. 2020 metais Lietuva vadinamajame „Vaivorykštės žemėlapyje“ užėmė 32 vietą.
Lietuvos reitingas šiemet, kaip ir praėjusiais metais, žemesnis už Estijos – šiais metais pastaroji išliko 21 vietoje. Lietuvos reitingas žemesnis ir už Latvijos, kuri šiemet yra 32. Nuo praėjusių metų kaimyninė šalis pakilo dviem pozicijomis aukščiau.
Pirmąsias tris vietas reitinge užėmė Ispanija, Malta ir Belgija, o Turkija, Azerbaidžanas bei Rusija – paskutiniąsias tris.
„ILGA-Europe“ sudaromą „Vaivorykštės žemėlapį“ paskelbė LGBT teisių organizacija Lietuvos gėjų lyga.
