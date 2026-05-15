Lietuvą pasiekė neraminančios žinios dėl amerikiečių karių

Lietuvoje maždaug tūkstantis Jungtinių Valstijų karių rotuojasi kas devynis mėnesius – vieni išvyksta, kiti atvyksta. Tačiau kyla klausimas, ar taip bus ir toliau.
JAV žiniasklaida praneša, kad amerikiečių politikai sustabdė daugiau nei 4 tūkst. karių dislokavimą Europoje. Pasak leidinio „The Wall Street Journal“, šie kariai turėjo būti dislokuoti Lenkijoje.
„Amerikos kariai, kurie yra čia, Lietuvoje, priklauso vienai iš Lenkijoje esančių brigadų. Jeigu kalbame apie tos brigados rotacijos stabdymą, kurios dalimi yra Lietuvoje esantys amerikiečiai, tai yra rizika“, – teigė Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pasak buvusio politiko ir gynybos eksperto Giedrimo Jeglinsko, rizika yra ir ta, kad rotacinės pajėgos gali būti greičiau išvestos nei nuolatinės bazės.
„Rotacinės pajėgos visada yra jautresnės greitam patraukimui nei permanentinės bazės – tokios kaip Ramšteinas ar kitos didžiulės amerikiečių bazės Europoje. Jas ištraukti yra daug sunkiau nei tuos vienetus, kurie turi namų bazes Jungtinėse Valstijose“, – sakė G. Jeglinskas.
Lietuvoje tarnaujančių amerikiečių batalionų namų bazės yra Teksase.
Vis dėlto Lenkijos politikai pareiškė, kad pasirodžiusi informacija jų šalies tiesiogiai neliečia. Anot jų, sprendimai susiję su Vokietija, iš kurios planuojama išvesti apie 5 tūkst. karių.
„Tai laikinas sprendimas įvertinti pokyčius, apie kuriuos girdėjome Vokietijoje. Tiesiog planuojami ir perdėliojami Amerikos pajėgumai Europoje“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Opozicija ragina valdžią į situaciją nežiūrėti pro pirštus.
„Dabar reikia dirbti su Pentagonu, kad išvengtume blogiausio scenarijaus“, – teigė L. Kasčiūnas.
„Nuolat palaikome kontaktą su JAV ir visą laiką pateikiame savo atliktų namų darbų sąrašą – tiek dėl priimančiosios šalies paketo, tiek kitais klausimais“, – aiškino R. Kaunas.
Pasak G. Jeglinsko, jei toks sprendimas iš tiesų priimtas, artimiausiu metu jis dar gali būti atšauktas.
„Atrodo, kad tai gali būti pernelyg uolus gynybos sekretoriaus bandymas vykdyti tam tikrus Trumpo administracijos nurodymus. Panašią situaciją matėme ir su parama Ukrainai, kai buvo sustabdyta daugiau paramos, nei buvo sutarta“, – teigė G. Jeglinskas.
Ar iš Vokietijos išvedami JAV kariai bus perkelti į kitas Europos šalis, ar grįš į Jungtines Valstijas, kol kas neaišku.
