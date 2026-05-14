Lietuvoje ir užsienyje vyks nacionalinis Pilietiškumo egzaminas

Krašto apsaugos ministerijos kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu organizuojamame egzamine bus galima pasitikrinti žinias apie valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą.
Egzaminas vyks nuotoliniu būdu, jis truks 40 minučių, prie jo prisijungti ir spręsti bus galima patogiu metu visą darbo dieną.
Anot KAM, nepriklausomai nuo pasirinktos kategorijos, visiems dalyviams bus pateikiamos tos pačios užduotys – 33 testo tipo klausimai ir vienas atviras klausimas. Užduotis sudarys klausimai apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms.
Pilietiškumo egzamine gali dalyvauti moksleiviai, studentai, diasporos atstovai ir kiti visuomenės nariai.
Praėjusiais metais Pilietiškumo egzamine dalyvavo daugiau kaip 8 tūkst. žmonių, organizatoriai tikisi, kad šiemet aktyvumas bus dar didesnis.
Geriausiai kiekvienoje kategorijoje pasirodę dalyviai bus apdovanoti prizais gegužės pabaigoje Vilniuje.
