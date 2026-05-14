Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju paskirtas Marius Bajoras

Per slaptą balsavimą už jo kandidatūrą buvo 55 parlamentarai, prieš – penki, vienas susilaikė.
„Prezidento vertinimu, M. Bajoro turima teisėjo darbo patirtis ne vienoje teismų sistemoje, taip pat ir vadovaujama darbo patirtis, gilios civilinės teisės žinios, siekis bylas kolegijose nagrinėti konsensuso bei teismų praktikos tobulinimo keliu yra pagrindas jį skirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“, – balandžio mėnesį pristatydamas kandidatą sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis.
Prisistatydamas Seimo nariams M. Bajoras pažymėjo, kad LAT yra teismų praktikos formuotojas, labai svarbi institucija, kuri užtikrina sąžiningumą civiliniuose, privatiniuose santykiuose, kad teisminė gynyba būtų efektyvi, veiksminga, pranešė Seimas.
„Manau, kad Aukščiausiojo Teismo teisėjas, be tos tiesioginės bylų nagrinėjimo veiklos, turėtų būti pavyzdžiu tiek kompetencijos prasme, tiek elgesio prasme. Vilčiausi, kad mano patirtis leistų prisidėti prie Aukščiausiojo Teismo tikslų įgyvendinimo – kuo geresnės teisingumo vykdymo kokybės, žmogaus teisių užtikrinimo“, – sakė M. Bajoras.
Naujas pareigas jis turėtų pradėti eiti birželio 30 dieną.
M. Bajoras teisininko išsilavinimą yra įgijęs Vilniaus universitete. Nuo 2018 metų jis eina Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigas.
Anksčiau M. Bajoras dirbo Regionų administraciniame, Vilniaus miesto apylinkės, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teismuose, buvo Vilniaus elektros tinklų, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro juristu.
LAT teisėjus skiria ir atleidžia Seimas prezidento teikimu.
