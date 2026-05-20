Lietuvos pasienyje galimai fiksuotas dronas: paskelbtas oro pavojus

„Informuojame, kad gyventojų perspėjimo išsiuntimo priežastis – stebima radaro atžyma, turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių“, – teigiama pranešime.
Skelbiama, kad perspėti Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojai. Ten paskelbtas geltonos kategorijos oro pavojaus įspėjimas.
Pasak kariuomenės, geltona kategorija reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta.
Nurodoma, kad Baltarusijos teritorijoje fiksavus radaro atžymą buvo aktyvuota NATO oro policijos misija.
Gyventojai išsiųstuose pranešimuose raginami išlikti ramūs, o pastebėjusieji įtartiną objektą turėtų skambinti 112.
„Tikėtinas oro pavojus. Išlikite ramūs, nusimatykite saugią vietą. Pastebėję skrendantį/nukritusį įtartiną objektą skambinkite 112, prie jo nesiartinkite. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskiru pranešimu“, – teigiama įspėjimo žinutėje.
10 val. įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Kariuomenė taip pat nurodo, jog jei perspėjimo statusas pasikeistų į „raudona“, gyventojai turėtų nusimatyti priedangas.
BNS skelbė, kad pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje fiksuojami dronų incidentai.
Pastarąjį kartą į Lietuvos teritoriją – Utenos rajone esantį Samanės kaimą bepilotis orlaivis nukrito sekmadienį, pareigūnai spėja, kad šioje vietoje nukrito ukrainietiškas dronas, jis turėjo sprogmenų, kurie pirmadienį buvo neutralizuoti.
Šiemet kovą ant Lavyso ežero, Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusiją, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.
Dar antradienį vidurdienį į Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo.
Tuo metu pernai į Lietuvą du kartus buvo įskridę Rusijos dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su sprogmenimis.
