 Lygių galimybių kontrolierė: referendumo dėl šeimos formuluotė gali prieštarauti Konstitucijai

2026-05-07 16:07
Paulius Perminas (BNS)

Seimo svarstomo patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje nutarimas gali prieštarauti aukščiausiam šalies teisiniam dokumentui, sako lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.

Birutė Sabatauskaitė / I. Gelūno/BNS nuotr.

„Atsižvelgiant į tai, kaip formuluotas nutarimas dėl šeimos sąvokos keitimo, vertinčiau, kad yra grėsmių, jog pats toks nutarimas gali prieštarauti Konstitucijos nuostatoms pagal Konstitucinio Teismo dabartinius išaiškinimus, kuriais yra teigiama, kad negalėtų būti silpninama net ir Konstitucijos keitimu žmogaus teisių apsauga“, – ketvirtadienį kalbėjo ji.

Pasak kontrolierės, Lietuvoje šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas, todėl visos valstybės institucijos turi dėti pastangas ginti šeimą, sudaryti įvairias galimybes gauti paslaugas.

Parlamentarai balandžio pradžioje priėmė svarstyti grupės kolegų siūlymą patariamąjį referendumą rengti kartu su kitąmet vyksiančiais savivaldos rinkimais.

Pagal nutarimo projektą, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.

Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.

Dabar Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.

Seimo Teisės departamentas savo išvadoje atkreipė dėmesį, jog siūlymas surengti patariamąjį referendumą „kelia rimtų abejonių dėl atitikties konstituciniams teisinės valstybės, Konstitucijos viršenybės, atsakingo valdymo principams“.

Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad „konstitucinė šeimos samprata negali būti kildinama tik iš santuokos instituto“.

Patariamasis referendumas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašą.

parmazonas
Nesuprantu tada kaip mes gyvenome su esamu šeimos įvardinimu konstitucijoje,kai kažkokiai tai sektai ar grupei iš klieso išklydėlių parūpus sudarkyt gyvavusios konstitucijos kanonus, staiga imamės vykdyt referendumą,kuris turės tik patariamąją funkciją.Jiems maža dar laisvės gavus elgesio dekriminalizavimą ir paradų rengimą,galimybę užimt atsakingas pareigas valstybės valymo organuose su teise kontroliuot kitų žmonių,visai nepriklausančių jų kategorijai gyvenimus?Kas tai,jei ne mažumos reikalavimų primetimas daugumai ,jei ne išimtinis dvigubų standartų taikymas ?
