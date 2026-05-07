Lygių galimybių kontrolierė: referendumo dėl šeimos formuluotė gali prieštarauti Konstitucijai

„Atsižvelgiant į tai, kaip formuluotas nutarimas dėl šeimos sąvokos keitimo, vertinčiau, kad yra grėsmių, jog pats toks nutarimas gali prieštarauti Konstitucijos nuostatoms pagal Konstitucinio Teismo dabartinius išaiškinimus, kuriais yra teigiama, kad negalėtų būti silpninama net ir Konstitucijos keitimu žmogaus teisių apsauga“, – ketvirtadienį kalbėjo ji.
Pasak kontrolierės, Lietuvoje šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas, todėl visos valstybės institucijos turi dėti pastangas ginti šeimą, sudaryti įvairias galimybes gauti paslaugas.
Parlamentarai balandžio pradžioje priėmė svarstyti grupės kolegų siūlymą patariamąjį referendumą rengti kartu su kitąmet vyksiančiais savivaldos rinkimais.
Pagal nutarimo projektą, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.
Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.
Dabar Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Seimo Teisės departamentas savo išvadoje atkreipė dėmesį, jog siūlymas surengti patariamąjį referendumą „kelia rimtų abejonių dėl atitikties konstituciniams teisinės valstybės, Konstitucijos viršenybės, atsakingo valdymo principams“.
Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad „konstitucinė šeimos samprata negali būti kildinama tik iš santuokos instituto“.
Patariamasis referendumas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašą.
