Ministerija siūlo palengvinimų jauniesiems sodų ir uogynų ūkininkams

Ministerija siūlo pavėlinti pajamų iš sodininkystės ir uogininkystės kontrolės pradžią ir ją taikyti trečiaisiais metais po verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Rizikingų projektų atveju kontrolė būtų taikoma ir ketvirtaisiais bei penktaisiais kontrolės metais.
Dabar jaunieji ūkininkai, gavę paramą, turi deklaruoti pajamas nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos.
Kaip BNS sakė ministerijos atstovė Sigutė Mečkovskienė, taisyklių keitimu sodininkyste ir uogininkyste užsiimantiems ūkininkams palengvinamas projektų įgyvendinimas.
„Tai bus viena priežasčių, kodėl jiems būtų paskata pradėti šia veikla užsiimti“, – BNS prognozavo ministerijos ES paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus patarėja.
Pasak jos, be pokyčių šiemet šios srities jaunieji ūkininkai nebegalėtų kreiptis paramos, nes nespėtų nustatytais terminais parodyti pajamų.
Ministerijos atstovės teigimu, dabar verslo planai turi būti įgyvendinti iki 2028 metų gruodžio pabaigos, tačiau tai per trumpas laikotarpis norint gauti pajamas, nes uogininkystė ir sodininkystė yra specifinė veikla – jai reikia ilgesnio laiko įveisti ir užauginti sodus bei uogynus, gauti derlių. Tik po to gaunamos pajamos.
„Dėl šios priežasties inicijavome taisyklių keitimą – jauniems ūkininkams, užsiimantiems sodininkyste ir uogininkyste pavėliname kontrolės pradžios laikotarpį – siūloma reikalauti pajamas gauti ne verslo plano įgyvendinimo pabaigoje, o trečiaisiais verslo plano kontrolės metais“, – BNS teigė S. Mečkovskienė.
„Jeigu jie (jaunieji sodininkai ir uogų augintojai – BNS) nusimato tą vėliausią terminą verslo plano įgyvendinimui – 2028-ųjų pabaigą, tuomet kontrolė prasideda nuo 2029-ųjų pradžios. Tai trečiais nuo 2029-ųjų kontrolės laikotarpio metais jie turi rodyti visas pajamas. Jei jie jų negali uždirbti, visą išmokėtą paramą turi grąžinti“, – kalbėjo ministerijos atstovė.
Pasak jos, verslo plano įgyvendinimo termino keisti negalima, nes ES parama mokama ciklais. Dabar naudojamos lėšos, skirtos įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021–2027 metų strateginį planą.
S. Mečkovskienės neprognozavo, kiek ūkininkų pasinaudotų nauja tvarka – paraiškas dėl finansavimo jie galės teikti birželį.
„Iš tikrųjų nėra populiarus sektorius (sodininkystė ir uogininkystė – BNS). Matyt, tai susiję su didelėmis šalnų, potvynių, karščių, šalčių rizikomis. Vidutiniškai per vieną kvietimą paramą gauna apie 400 jaunųjų ūkininkų, bet čia jie iš visų sektorių, o sodininkų ir uogininkų dalis šiame skaičiuje nėra didelė“, – pridūrė ji.
