Ministras: į Latvijos teritoriją įskridęs dronas link Lietuvos nejuda

„Paskutinės minutės duomenimis, šitas konkretus dronas Latvijoje – toli nuo Lietuvos“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė ministras.
Latvijos ginkluotosios pajėgos ketvirtadienį apie 10.45 val. paskelbė perspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, jis apėmė Kraslavos, Rėzeknės, Ludzos ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybes.
Atsižvelgiant į galimą grėsmę, iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai.
Kaip rašė BNS, dėl galimų oro atakų grėsmės Rytų Lietuvoje trečiadienio rytą buvo paskelbtas gyventojų perspėjimas. Vėliau kontaktas su objektu ties Merkine buvo prarastas, todėl organizuota jo paieška, tikėtinų vietovių patikra.
Pasak ministro, sutemus galimo drono paieškos nutrauktos, o ketvirtadienį yra tęsiamos ir bus tęsiamos tiek, kiek reikės.
Baltijos šalys pastaruoju metu susiduria su bepiločių įsiveržimais, manoma, kad tai – ukrainietiški dronai, kurie į regiono valstybes patenka po to, kai Rusija juos nukreipia nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis.
„Su ukrainiečiais šnekamės, atakos ukrainiečių vyksta, gali būti, kad tai ukrainiečių dronas. Tikėtina. Bet kol neturime nei nuolaužų, nei patvirtinimo, tai nespekuliuokime“, – kalbėjo R. Kaunas.
Į Lietuvos teritoriją įskridęs karinis dronas sekmadienį nukrito Utenos rajone esančiame Samanės kaime. Anot ministro, šioje vietoje nukrito ukrainietiškas dronas, jis turėjo sprogmenų, kurie pirmadienį buvo neutralizuoti.
„Taip, tai yra ukrainiečių dronas, dezorientuotas ir toliau vyks tiesiog tyrimas, tai normalios, standartinės aplinkybės“, – sakė ministras.
Pasak jo, birželio pradžioje į Lietuvą atvyks Ukrainos oro gynybos ekspertai, kurie konsultuos, kaip apsisaugoti nuo įskrendančių bepiločių orlaivių.
Premjerė: šiuo metu grėsmės nėra
Rytinėje Latvijos dalyje skelbiant oro pavojų, premjerė Inga Ruginienė sako, jog Lietuvoje šiuo metu tiesioginės grėsmės nėra.
„Mūsų kariuomenė, atsakingos tarnybos ir institucijos nuolat stebi situaciją bei palaiko glaudų ryšį su sąjungininkais. Prašau visų išlikti ramiais, remtis tik oficialia informacija ir vadovautis atsakingų institucijų nurodymais. Jei situacija keistųsi, visuomenė bus informuota nedelsiant“, – ketvirtadienį „Facebook“ paskyroje teigė I. Ruginienė.
(be temos)
(be temos)