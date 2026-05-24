Nacionalinė gynybos tyrimų programa turėtų būti parengta šiemet, kvietimai – 2027-ųjų pradžioje

„Dabar – rengiama programa, intensyviai bendraujame su Krašto apsaugos ministerija (KAM). Procesai būna gana ilgi, bet tikimasi, kad šių metų pabaigoje ta programa bus parengta ir galbūt kitų metų pradžioje prasidės kvietimai“, – kalbėjo E. Butkus.
Pasak Vilniaus universiteto profesoriaus emerito, programos įgyvendinimas bus vienas iš tarybos prioritetų, o jai planuojama numatyti bent „keliasdešimt milijonų eurų lėšų“.
„Būtų labai gerai, kad šakinės ministerijos irgi savo suinteresuotumą išreikštų tam tikra finansine parama“, – tikino E. Butkus.
Taryba, BNS paprašyta patikslinti programos detales, nurodė kol kas konkrečių nuostatų komentuoti negalinti bei pabrėžė, kad galutiniai sprendimai bus aiškūs ją patvirtinus.
„Planuojama, kad tai galėtų įvykti dar šį mėnesį“, – rašoma atsakyme.
Savo ruožtu KAM nurodė, jog konkretūs finansavimo dydžiai, tyrimų kryptys ir įgyvendinimo sąlygos bus nustatyti paskirtinės programos projekte.
Ministerija taip pat pažymėjo, kad taryba yra kreipusis dėl ekspertų skyrimo.
„KAM ir Lietuvos kariuomenė procesą remia ekspertine pagalba, kad rengiant programą būtų įvertinti nacionalinio saugumo, gynybos ir Lietuvos kariuomenės aktualūs technologiniai poreikiai“, – teigiama atsakyme BNS.
Dar vasarį atsižvelgdama į KAM prašymą LMT suburta ekspertų komanda parengė Gynybos paskirties mokslinių tyrimų Lietuvoje galimybių studiją.
Joje rekomenduota rengti gynybos reikmių paskirtinę programą, kuri ilguoju laikotarpiu užtikrintų šalies technologinį pranašumą prieš potencialius priešininkus, o krizės ar karo atveju – greitą ir efektyvų mokslininkų įsitraukimą į gynybos poreikiams aktualių technologinių sprendimų kūrimą, testavimą bei pritaikymą.
Taip pat teigta, kad tyrimai gynybos reikmėms ilgą laiką nebuvo finansuojami, o skirtingų mokslo krypčių ryšys su krašto apsauga nėra tolygus.
Studiją rengusios ekspertų komisijos pirmininkė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorė Rasa Smaliukienė yra teigusi, jog egzistuojančios nacionalinės priemonės nesudaro sąlygų kryptingai finansuoti tyrimus, kurie kurtų žinių ir technologijų bazę, aktualią gynybos reikmėms.
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