Nacionalinio saugumo komisija aptars nukritusį droną, geležinkelių infrastruktūros saugą

Kaip nurodė komisijai pirmininkaujančios premjerės Ingos Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas, posėdyje bus siekiama išsiaiškinti visas su Utenos rajone, Samanės kaime, nukritusiu bepiločiu susijusias aplinkybes ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas.
Kaip rašė BNS, pareigūnai spėja, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas, jis turėjo sprogmenų, kurie pirmadienį buvo neutralizuoti.
Šiemet kovą ant Lavyso ežero, Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusiją, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.
Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione.
Dar antradienį vidurdienį į Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo.
Komisija taip pat aptars geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planą. Šalies pareigūnai diskutuos, kaip buvo reaguota po incidentų, kai traukiniai nuvažiavo nuo bėgių, ir kokių papildomų veiksmų planuojama imtis.
Kaip rašė BNS, gegužės pradžioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
Po incidentų premjerė įpareigojo institucijas pateikti sprendinius, kaip padidinti infrastruktūros saugumą.
